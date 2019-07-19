Футбол

В ФСИН заявили, что Кокорин и Мамаев находятся в образцовой колонииRT на русском 14:33

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко в беседе с РИА Новости рассказал, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в образцовой колонии.
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с чего всё началось

Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол

Для Мамаева и Кокорина выбирали образцовую колонию, где рукоприкладства нет.
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В ФСИН заявили, что Кокорин и Мамаев находятся в образцовой колонии

RT на русском14:33

Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол

Говорит Москвавчера в 09:44

Замглавы ФСИН: В колонии Кокорина и Мамаева никто палкой не бьет, придумал парень, да и все

Советский спорт04:58

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Sport.ru03:14

ФСИН не увидела проблемы в игре Кокорина и Мамаева в футбол

Телеканал 360°вчера в 11:07

ФСИН: Кокорин и Мамаев сидят в образцовой колонии, в ней никого не бьют

РИА Новости14:21
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
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