Футбол
В ФСИН заявили, что Кокорин и Мамаев находятся в образцовой колонииRT на русском 14:33
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко в беседе с РИА Новости рассказал, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в образцовой колонии.
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Для Мамаева и Кокорина выбирали образцовую колонию, где рукоприкладства нет.Говорит Москвавчера в 09:44
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
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Армия и оружие
Пушилин обвинил Зеленского в неспособности обеспечить мир в Донбассе
Ситуация на линии разграничения в Донбассе продолжает оставаться напряженной — украинские вооруженные формирования продолжают целенаправленные обстрелы жилых районов и гражданских объектов инфраструктуры.
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Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
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Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
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Обновлено в 06:30
Экономика
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Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
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Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о подрыве автомобиля батальона «Айдар» на подконтрольной Киеву территории
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Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
Наверное, знаменитая голливудская актриса Николь Кидман очень любит детей, если рискнула в серьезном для беременности возрасте снова стать мамой.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
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Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукции
Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли.
Обновлено в 11:45
Политика
Боксер Гвоздик высказался о вражде русских и украинцев
Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, поделился мнением об ухудшении отношений между Россией и Украиной.
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Подросток угнал два самолета в Китае
Подросток угнал два самолета в экскурсионном бюро в Китае.
Обновлено в 10:23
Экономика
С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии
Обновлено в 07:45
Кино
Эдвард Фёрлонг вернётся к роли Джона Коннора в новом «Терминаторе»
На San Diego Comic-Con 2019 Тим Миллер, режиссёр грядущей картины «Терминатор: Тёмные судьбы», подтвердил, что в фильме появится Джон Коннор.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Россияне атаковали инстаграм Леонардо Ди Каприо
Обновлено в 08:51
Футбол
«Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче
В товарищеском матче между «Монако» и английским «Эвертоном» победу праздновал клуб из Ливерпуля.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео
Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
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Культура
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» из Сургута не долетел до Москвы
Обновлено в 04:10
Экономика
ЦБ продлил на шесть месяцев полномочия ФКБС как временной администрации в МИнБанке
ЦБ РФ продлил срок выполнения ООО "УК ФКБС" функций временной администрации по управлению Московским индустриальным банком на шесть месяцев, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Космос
Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено в 10:54
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30