Для Мамаева и Кокорина выбирали образцовую колонию, где рукоприкладства нет.

с чего всё началось

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко в беседе с РИА Новости рассказал, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в образцовой колонии.

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В ФСИН заявили, что Кокорин и Мамаев находятся в образцовой колонии

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