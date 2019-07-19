Футбол

ФСИН не считает нарушением игру Кокорина и Мамаева в футбол в колонииNews.ru вчера в 11:22

Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко не видит проблемы в том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие тюремные сроки за драку в центре Москвы, сыграли в любимую игру в колонии. Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол

Для Мамаева и Кокорина выбирали образцовую колонию, где рукоприкладства нет.
Говорит Москвавчера в 09:44

Подробнее о событии

Во ФСИН опровергли информацию о том, что Кокорин и Мамаев подвергаются насилию в колонии

Sport.ru03:14

Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол

Спорт день за днем04:06

ФСИН опровергла информацию об издевательствах в колонии Кокорина и Мамаева

News.ru04:51

Замглавы ФСИН: В колонии Кокорина и Мамаева никто палкой не бьет, придумал парень, да и все

Советский спорт04:58

Замглавы ФСИН о Кокорине и Мамаеве: взяли мячик, погоняли — проблем нет

РИА Новости02:41

ФСИН не увидела проблемы в игре Кокорина и Мамаева в футбол

Телеканал 360°вчера в 11:07

Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол

Говорит Москвавчера в 09:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 07:06, Вашингтон
Политика

На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии

Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Политика

Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России

В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook по требованию ведомства удалила изображение со свастикой на гербе России.
Обновлено в 06:27
Политика

Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
Обновлено в 06:45
Политика

Зеленский потребовал освободить украинских моряков без обмена

Ранее между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор. Он продлился около 20-ти минут.
Обновлено в 05:45
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Общество

Крыши домов в Петербурге закроют для туристов

Обновлено в 05:21
Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика

Меркель назвала свое здоровье личным вопросом

Обновлено в 06:41
Экономика

В МЭР предложили защитить россиян от подорожания электроэнергии

Как оценивают в самом ведомстве, для того, чтобы тарифы для россиян и социальных учреждений страны при отмене программы перекрестного субсидирования не выросли, потребуется дополнительно выделить 402 миллиарда бюджетных средств ежегодно.
Обновлено в 03:12
Политика

МИД ответил на возможное расширение «нормандского формата»

Заместитель главы МИДа Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения «нормандского формата».
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Общество

В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном

Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Алла Пугачева притворилась глухой

В другом ролике Пугачева и Галкин уже заняли свои места в зрительном зале, позируют фотографам, но молчат.
Обновлено в 03:39
Авто

Обновленный Hyundai Solaris получил новый мотор

Как пишет источник, при обновлении Hyundai Solaris получит не только внешние изменения, но и новый 1,6-литровый мотор Smartstream, который отличается системой двухточечного впрыска топлива.
Обновлено в 03:27
Технологии

LongHash: инвесторы из США и Азии сильнее всего влияют на цену Bitcoin

Аналитики основываются на данных из архива цен на бирже Coinbase, также они использовали сервис Crypto Data Download.
Обновлено в 06:45
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко.
Обновлено в 05:54
Политика

Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада

Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют.
Обновлено в 04:44
Происшествия

8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево

Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:42
Происшествия

Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице

На Ибице трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками и попала в больницу в тяжелом состоянии. Об этом 19 июля пишет газета El Mundo.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Минстрой до конца года проверит все многоквартирные дома с газом

Минстрой намерен до конца года завершить проверку российских многоквартирных домов, оснащенных газовым оборудованием, рассказал в пятницу журналистам замглавы ведомства Максим Егоров.
Обновлено в 04:30
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Давид Трезеге лишен прав за вождение пьяным

Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:48
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

В агентстве ТАСС сменится главный редактор

Новым главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главреда. Об этом сообщает само информагентство.
Обновлено в 06:29
Кино

В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»

На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Футбол

Рондон перешел в китайский «Далянь Ифан»

Нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон стал игроком китайского «Далянь Ифан».
Обновлено в 04:03
Происшествия

Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Обновлено в 06:15
Футбол

Зидан определился с линией атаки «Реала»

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57

Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное