Футбол
ФСИН не считает нарушением игру Кокорина и Мамаева в футбол в колонииNews.ru вчера в 11:22
Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко не видит проблемы в том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие тюремные сроки за драку в центре Москвы, сыграли в любимую игру в колонии. Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет.
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с чего всё началось
Для Мамаева и Кокорина выбирали образцовую колонию, где рукоприкладства нет.Говорит Москвавчера в 09:44
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Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Обновлено в 02:05
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Политика
Главным редактором ТАСС станет Михаил Петров
Заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Михаил Петров с 2 августа становится главным редактором агентства.
Обновлено в 06:42
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе РФ
Социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на фоне государственного герба Российской Федерации.
Обновлено в 08:21
Хоккей
Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством
В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.
Обновлено в 07:11
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Производитель снизит цену БТР на платформе «Бумеранг» в три раза
По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих.
Обновлено в 08:30
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
Обновлено в 07:43
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Общество
Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов
Обновлено в 06:14
Политика
В Киеве суд рассматривает дело Вышинского
В пятницу, 19 июля, Подольский районный суд Киева рассматривает уголовное дело в отношении главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 08:01
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Times: три британских министра хотят в ближайшие дни подать в отставку
Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт готовятся подать в отставку до вступления в должность следующего премьер-министра страны.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Нидерланды частично признали вину в гибели мусульман в Сребреннице
Голландские миротворцы несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман в Сребреннице в 1995 году.
Обновлено в 06:37
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак
25-летняя Лорен Фиренца (Lauren Firenza) впервые почувствовала болезненный зуд в руке и шее в сентябре 2018 года, когда выпила бокал вина на ужине с друзьями.
Обновлено в 08:29
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
МИД РФ назвал готовящиеся санкции США бессмысленными
Москва считает бессмысленным намерение США ввести санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34