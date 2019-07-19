Футбол

ФСИН не считает нарушением игру Кокорина и Мамаева в футбол в колонииNews.ru вчера в 11:22

Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко не видит проблемы в том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие тюремные сроки за драку в центре Москвы, сыграли в любимую игру в колонии. Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол

Для Мамаева и Кокорина выбирали образцовую колонию, где рукоприкладства нет.
Говорит Москвавчера в 09:44

Подробнее о событии

Замглавы ФСИН: В колонии Кокорина и Мамаева никто палкой не бьет, придумал парень, да и все

Советский спорт04:58

ФСИН не увидела проблемы в игре Кокорина и Мамаева в футбол

Телеканал 360°вчера в 11:07

ФСИН опровергла информацию об издевательствах в колонии Кокорина и Мамаева

News.ru04:51

Во ФСИН опровергли информацию о том, что Кокорин и Мамаев подвергаются насилию в колонии

Sport.ru03:14

Замглавы ФСИН о Кокорине и Мамаеве: взяли мячик, погоняли — проблем нет

РИА Новости02:41

Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол

Спорт день за днем04:06

Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол

Говорит Москвавчера в 09:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Обновлено в 02:05
Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Политика

Главным редактором ТАСС станет Михаил Петров

Заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Михаил Петров с 2 августа становится главным редактором агентства.
Обновлено в 06:42
Политика

Facebook удалил изображение со свастикой на гербе РФ

Социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на фоне государственного герба Российской Федерации.
Обновлено в 08:21
Хоккей

Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством

В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.
Обновлено в 07:11
Политика

Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»

Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Происшествия

СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Гаджеты

Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android

В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили

Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Производитель снизит цену БТР на платформе «Бумеранг» в три раза

По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих.
Обновлено в 08:30
Интернет

Google и Facebook следят за пользователями порносайтов

Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
Обновлено в 07:43
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Общество

Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов

Обновлено в 06:14
Политика

В Киеве суд рассматривает дело Вышинского

В пятницу, 19 июля, Подольский районный суд Киева рассматривает уголовное дело в отношении главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 08:01
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Times: три британских министра хотят в ближайшие дни подать в отставку

Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт готовятся подать в отставку до вступления в должность следующего премьер-министра страны.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Нидерланды частично признали вину в гибели мусульман в Сребреннице

Голландские миротворцы несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман в Сребреннице в 1995 году.
Обновлено в 06:37
Здоровье

Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак

25-летняя Лорен Фиренца (Lauren Firenza) впервые почувствовала болезненный зуд в руке и шее в сентябре 2018 года, когда выпила бокал вина на ужине с друзьями.
Обновлено в 08:29
Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Экономика

Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год

Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Происшествия

Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве

Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Технологии

Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика

МИД РФ назвал готовящиеся санкции США бессмысленными

Москва считает бессмысленным намерение США ввести санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное