Футбол
ФСИН не считает нарушением игру Кокорина и Мамаева в футбол в колонииNews.ru вчера в 11:22
Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко не видит проблемы в том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие тюремные сроки за драку в центре Москвы, сыграли в любимую игру в колонии. Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет.
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с чего всё началось
Для Мамаева и Кокорина выбирали образцовую колонию, где рукоприкладства нет.Говорит Москвавчера в 09:44
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
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