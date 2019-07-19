Футбол

ФСИН не считает нарушением игру Кокорина и Мамаева в футбол в колонииNews.ru вчера в 11:22

Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко не видит проблемы в том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие тюремные сроки за драку в центре Москвы, сыграли в любимую игру в колонии. Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет.
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Замглавы ФСИН о Кокорине и Мамаеве: взяли мячик, погоняли — проблем нет

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
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