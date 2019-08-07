Происшествия

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в ПетербургеРБК 08:00

Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1. Сообщение опубликовано на сайте управления ведомства.
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