Происшествия
ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в ПетербургеРБК 08:00
Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1. Сообщение опубликовано на сайте управления ведомства.
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Следственные органы заинтересовались сообщениями о возможных пытках в «Крестах»
Петербургский дневник11:35
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:49, Вашингтон
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Медведь прибежал в центр Магадана
Молодой медведь прибежал в центр Магадана, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 21:22
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер Лукаку
Обновлено в 11:27
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
В Сирии откроют комплекс для кораблей ВМФ России
Обновлено в 20:58
Политика
Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2
Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном
Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.
Обновлено в 10:32
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Здоровье
Эксперт ВОЗ рассказал, можно ли получить рак легких от кальяна
Одной из основных предотвратимых причин заболевания раком легких у человека является употребление табака.
Обновлено в 20:35
Авто
Дилеры дарят подарки при покупке Lada XRAY
В надежде спасти ситуацию модель оснастили вариатором, а дилеры начали дарить дорогие подарки покупателям.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено в 21:19
Общество
Названо число пострадавших от пожара в Сибири животных
Названо число животных, которые могли пострадать во время лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.
Обновлено в 16:42
Финансы
В Белоруссии анонсировали снижение ставки рефинансирования
«С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5 процента годовых», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
София Ротару отмечает день рождения в Крыму
Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
Обновлено в 03:03
Политика
Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозицией
Полгода назад лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом, его поддержали США и ряд стран Европы и Латинской Америки.
Обновлено в 21:24
Политика
Amnesty International призвала туристов к осторожности в США
В своем обращении правозащитники призывают проявлять максимум осторожности из-за частх случаев применения огнестрельного оружия, которое происходит в последнее время в Штатах.
Обновлено в 21:38
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Политика
ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации
Обновлено в 08:34
Здоровье
Роспотребнадзор: на «горячую линию» обратились свыше 6 тысяч туристов
Итоги работы Всероссийской горячей линии по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом подвел Роспотребнадзор: согласно информацию ведомства, на линию поступило 6’050 звонков от туристов.
Обновлено в 04:28
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54