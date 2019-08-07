Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1. Сообщение опубликовано на сайте управления ведомства.

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Гаджеты Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10 Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Происшествия Медведь прибежал в центр Магадана Молодой медведь прибежал в центр Магадана, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.

Происшествия Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Политика В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.

Политика Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2 Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Здоровье Эксперт ВОЗ рассказал, можно ли получить рак легких от кальяна Одной из основных предотвратимых причин заболевания раком легких у человека является употребление табака.

Авто Дилеры дарят подарки при покупке Lada XRAY В надежде спасти ситуацию модель оснастили вариатором, а дилеры начали дарить дорогие подарки покупателям.

Гаджеты Samsung представил новый флагманский смартфон Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.

Общество Названо число пострадавших от пожара в Сибири животных Названо число животных, которые могли пострадать во время лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.

Финансы В Белоруссии анонсировали снижение ставки рефинансирования «С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5 процента годовых», — говорится в сообщении.

Политика Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозицией Полгода назад лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом, его поддержали США и ряд стран Европы и Латинской Америки.

Политика Amnesty International призвала туристов к осторожности в США В своем обращении правозащитники призывают проявлять максимум осторожности из-за частх случаев применения огнестрельного оружия, которое происходит в последнее время в Штатах.

Общество Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Здоровье Роспотребнадзор: на «горячую линию» обратились свыше 6 тысяч туристов Итоги работы Всероссийской горячей линии по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом подвел Роспотребнадзор: согласно информацию ведомства, на линию поступило 6’050 звонков от туристов.