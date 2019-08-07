Происшествия
ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в ПетербургеРБК 08:00
Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1. Сообщение опубликовано на сайте управления ведомства.
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Следственные органы заинтересовались сообщениями о возможных пытках в «Крестах»
Петербургский дневник11:35
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Политика
ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации
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Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
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Обновлено в 08:26
Кино
Квентина Тарантино в Москве накормили холодцом из краба
Особенно Тарантино понравились дальневосточные морепродукты — из краба шеф приготовил холодец, а еще режиссер был в восторге от копченых говяжьих ребер и мороженого с бородинским хлебом.
Обновлено в 06:45
Здоровье
Британский телеведущий призвал не лечить людей с ожирением
Британский телеведущий Майкл Бюерк считает ожирение слабостью, а не болезнью, поэтому призвал врачей не лечить людей с лишним весом.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
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Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским
В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
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Политика
Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник пригласил президента Украины Зеленского в Луганск на переговоры.
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Авто
Президент Geely рассказал о планах компании в нашей стране
Обновлено в 06:35
Авто
Замечен прототип электрического седана BMW i4
Последний раз BMW тестировал свой полностью электрический седан i4 в апреле этого года.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности
Согласно документу, 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума по данным за 2017 год.
Обновлено в 11:45
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Кино
Вышел большой трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»
Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала большой трейлер полнометражного мультфильма «Семейка Аддамс».
Обновлено в 11:01
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Технологии
OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России
Британская компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своей глобальной группировки спутников связи.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
Обновлено в 05:24
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Транспорт
Путепровод на Оборонной улице в Колпино откроют до конца года
Ход строительства путепровода проверил в среду, 7 августа, врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 10:18
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Обновлено в 10:55
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено в 04:29
Происшествия
Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов
В феврале мать-одиночка из Хабаровска возвращалась из Кургана с двумя сыновьями, после того как им сделали операцию в Центре им. Илизарова.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Максим Фадеев запретил Наргиз Закировой выступать с его песнями
Все стало понятно, когда певица получила на руки документы от лейбла, посредством которых ей фактически запрещалось исполнять все произведения авторства Максима Фадеева.
Обновлено в 11:22
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке
Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.
Обновлено в 13:38