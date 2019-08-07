Происшествия
ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в ПетербургеРБК 08:00
Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1. Сообщение опубликовано на сайте управления ведомства.
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Следственные органы заинтересовались сообщениями о возможных пытках в «Крестах»
Петербургский дневник11:35
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Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
Обновлено в 16:36
Общество
Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat
10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.
Обновлено в 08:16
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика.
Обновлено в 11:47
Здоровье
Как людям старше 50 следить за своим зрением
Обновлено в 12:05
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Кино
Тарантино назвал любимый советский фильм
Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что в детстве любил смотреть советский фильм «Человек-амфибия», снятый по одноименному роману Александра Беляева.
Обновлено в 22:16
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Большой» Анна Исаева впервые стала мамой
Звезда фильма "Большой" Анна Исаева впервые стала мамой Вчера в своем микроблоге в Instagram 26-летняя Анна Исаева объявила, что стала матерью.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.
Обновлено в 23:02
Экономика
Россиян обяжут доказать происхождение свыше $100 тыс. на границах ЕАЭС
В текущей редакции Таможенного кодекса ЕАЭС говорится о необходимости указывать сведения об источнике происхождения наличных свыше $10 тыс. и их владельцах, сказал РБК управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.
Обновлено в 13:48
Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено в 03:19
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено в 21:19
Кино
Создатели «Игры престолов» ушли c HBO ради Netflix, пишут СМИ
Издание добавило, что создатели "Игры престолов" также обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но после продолжительных переговоров с Netflix пришли к окончательному решению.
Обновлено в 23:04
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что Кокорин им Мамаев отправились в колонию.
Обновлено в 13:42
Экономика
Япония одобрила первую после ограничений поставку материалов в Южную Корею
Правительство Японии впервые после введение экспортных ограничений в отношении Южной Кореи одобрило поставку туда ряда высокотехнологических материалов, заявил в ходе пресс-конференции в четверг глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.
Обновлено в 21:55
Общество
«Роскосмос» предложил создать подрядчика для строительства Восточного
«Роскосмос» предлагает создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома «Восточный», которая будет единственным исполнителем работ.
Обновлено в 22:16
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено в 15:40
Происшествия
На всей территории Ачинского района снят режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
Обновлено в 14:50
Космос
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе
Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено 05 августа в 11:57
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено в 16:43
Экономика
«Делимобиль» подвезет инвесторов
Каршеринговый сервис нанял банк для поиска миноритарного партнера По данным "Ъ", сервис "Делимобиль" намерен привлечь инвестиции в размере не менее $60 млн при оценке компании в $300 млн.
Обновлено в 18:46
Экономика
Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России
В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали «РИА Новости» информацию о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности.
Обновлено в 09:09
Футбол
Давид Луис хочет перейти в «Арсенал»
Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:11
Гаджеты
34-дюймовый изогнутый монитор Xiaomi выйдет в ноябре
Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.
Обновлено в 04:23
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Происшествия
В США иммиграционные службы задержали более 680 человек
Иммиграционные службы США задержали 680 человек в ходе крупнейшего за десятилетие рейда в штате Миссисипи.
Обновлено в 16:54