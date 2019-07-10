Общество
ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗОКоммерсантъ 01:43
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
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ФСИН России и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагают запретить заключать под стражу в России беременных женщин, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп за исключением обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.ТАСС01:12
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