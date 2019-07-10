Общество
ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцевРБК 01:50
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
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с чего всё началось
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поручению президента РФ подготовили семь предложений по улучшению ситуации в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.ТАСС01:42
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