Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поручению президента РФ подготовили семь предложений по улучшению ситуации в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

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