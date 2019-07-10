Общество

ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцевРБК 01:50

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
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ФСИН и СПЧ направили президенту семь предложений для улучшения ситуации в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поручению президента РФ подготовили семь предложений по улучшению ситуации в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.
ТАСС01:42

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ФСИН и СПЧ предложили меры по улучшению условий в СИЗО

RT на русском06:26

Улучшить условия содержания арестантов в следственных изоляторах предлагают ФСИН и СПЧ

Эхо Москвы02:00

Беременных и инвалидов предложили не сажать в тюрьму

Газета.Ru01:49

ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО

Коммерсантъ01:43

ФСИН представила предложения по улучшению условий содержания арестантов

РИА Новости01:14

ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев

РБК01:50

ФСИН и СПЧ направили президенту семь предложений для улучшения ситуации в СИЗО

ТАСС01:42
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Происшествия

ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:50
Кино

В США скончался актер из фильма «Люди в черном»

Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье

Назван самый полезный летний фрукт

Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.
Обновлено вчера в 01:03
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Политика

Глава МИД Грузии обвинил Путина в «субъективности оценок исторических фактов»

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, который накануне приветствовал решение президента РФ Владимира Путина не вводить против его страны экономические санкции, в среду резко раскритиковал другую часть заявления российского лидера — об истории грузино-осетинских и грузино-абхазских отношений.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой

Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях

Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено 08 июля в 22:55
Политика

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши

Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 25 человек

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области достигло 25 человек, среди них ребенок.
Обновлено в 05:10
Здоровье

Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах

Обновлено вчера в 01:59
Общество

Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Общество

«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата

Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Обновлено в 03:04
Кино

«Король Лев»: первые зрители назвали фильм визуальной магией

Журналисты назвали картину "уникальным визуальным опытом", "визуальной магией" и "техническим достижением", сравнили ремейк "Короля Льва" с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.
Обновлено в 06:13
Игры

В приложении-компаньоне Red Dead Redemption 2 отыскали настройки графики для ПК

Только на прошлой неделе фанаты отыскали упоминание ПК-версии Red Dead Redemption 2 в сервисе Rockstar, а на этой геймеры отыскали настройки графики для RDR 2 на ПК в приложении-компаньоне игры.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги

Обновлено в 06:27
Авто

Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.
Обновлено в 05:18
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни

Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено вчера в 02:49
Армия и оружие

Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в Петербурге

В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz.
Обновлено в 06:25
Технологии

Монако стало первым государством в Европе с 5G на всей территории

Монако стало первым государством на территории Европы со связью 5G по всей стране.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Исчез фигурант уголовного дела о разбое сотрудников ФСБ

СМИ узнали, что в деле о разбое сотрудников ФСБ, по которому проходят уже 15 человек, речь идет о хищении около 140 миллионов рублей.
Обновлено в 03:39
Политика

Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян

Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Экономика

Матвиенко предлагает Счетной палате проверить «Дом.РФ»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании "Дом.РФ".
Обновлено в 05:25
Культура

Авербух: Тарасова – столп, на котором стоит российское фигурное катание

Тарасова в бытность тренером привела целый ряд фигуристов к олимпийским наградам, ныне она на постоянной основе работает комментатором.
Обновлено в 06:22
Происшествия

На Красной площади задержали митингующих крымских татар

В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Общество

Роспотребнадзор нашел в детских лагерях 28 т небезопасных продуктов

С июня 2019 года Роспотребнадзор снял с реализации больше 28,5 т несоответствующих требованиям продуктов в детских лагерях.
Обновлено в 05:33
Общество

Видеоблогера Соколовского оштрафовали за пикет с плакатом про Путина

Обновлено в 06:00
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