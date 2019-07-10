Общество
ФСИН и СПЧ предложили меры по улучшению условий в СИЗОRT на русском 06:26
В рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовили несколько предложений по улучшению условий содержания в СИЗО.
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с чего всё началось
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поручению президента РФ подготовили семь предложений по улучшению ситуации в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.ТАСС01:42
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