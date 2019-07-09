Политика

ФСБ завершила расследование дела украинских моряковРИА Новости 12:56

ФСБ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.
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ФСБ предъявила окончательное обвинение задержанным украинским морякам

Интерфакс14:50

Украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе, предъявлено окончательное обвинение

Эхо Москвы15:03

Адвокат сообщил о предъявлении обвинения всем украинским морякам

РБК13:16

Адвокат: следствие завершило расследование дела украинских моряков

RT на русском13:06

Украинским морякам предъявили окончательные обвинения

Коммерсантъ13:22

ФСБ завершила расследование дела украинских моряков

РИА Новости12:56

Окончательное обвинение предъявлено украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

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