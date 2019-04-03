Происшествия

ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное делоREGNUM 03:08

О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Дело заведено по части 3 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, уточнили в специальной службе.
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Сергей Аксенов
Проверяются все без исключения. Неприкасаемых нет, это часть системной работы, которая будет продолжаться. Ситуация находится на контроле как у меня, так и у руководства правоохранительных органов.
— Сергей Аксенов, украинский политикНакануне.Ru 04:30

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