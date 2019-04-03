Происшествия

ФСБ завела дело на мэра Евпатории Андрея ФилоноваГоворит Москва 02:08

Филонова подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Накануне мэр Евпатории сообщил, что городской суд постановил расторгнуть контракт с ним из-за конфликта интересов при назначении директора одного из муниципальных учреждений.
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Сергей Аксенов
Проверяются все без исключения должностные лица. Все прекрасно знают порядок контроля над бюджетными средствами, и, если у правоохранителей появились вопросы к Филонову Андрею Владимировичу, стало быть, он обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, которые задают ФСБ и следственные органы.
— Сергей Аксенов, украинский политикКоммерсантъ 08:32

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