Происшествия
ФСБ завела дело на мэра Евпатории Андрея ФилоноваГоворит Москва 02:08
Филонова подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Накануне мэр Евпатории сообщил, что городской суд постановил расторгнуть контракт с ним из-за конфликта интересов при назначении директора одного из муниципальных учреждений.
Читать в источнике
Оценить132
Проверяются все без исключения должностные лица. Все прекрасно знают порядок контроля над бюджетными средствами, и, если у правоохранителей появились вопросы к Филонову Андрею Владимировичу, стало быть, он обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, которые задают ФСБ и следственные органы.
— Сергей Аксенов, украинский политикКоммерсантъ 08:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:22
Кино
Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Бердске МЧС спасло женщину с крыши утонувшего в луже автомобиля
В Бердске (Новосибирская область) женщину спасли с крыши автомобиля, утонувшего в луже, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Обновлено в 07:25
Политика
Охлобыстин признал правоту назвавшего его идиотом Зеленского
Хотя Охлобыстин признал правоту Зеленского, он заявил, что писатель Федор Достоевский «реабилитировал это слово».
Обновлено в 09:34
Экономика
Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:31
Политика
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной
Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Мэр Евпатории выразил готовность сотрудничать со следствием
Мэр Евпатории Андрей Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием по возбуждённому против него уголовному делу.
Обновлено в 07:11
Авто
Путин приехал на открытие первого в России завода Mercedes
Строительство завода в России немецкий автоконцерн Daimler начал летом 2017 года. Проектная мощность - 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено в 07:42
Интернет
Facebook запрашивает пароль к электронной почте для активации профиля
Пользователи обнаружили, что Facebook требует ввести учетные данные от сторонней электронной почты для активации аккаунта социальной сети.
Обновлено в 08:32
Политика
Лидер британских оппозиционеров согласился обсудить Brexit с Мэй
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин согласился провести встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для обсуждения Brexit.
Обновлено вчера в 16:02
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Происшествия
На многодетную мать из Омска завели 18 уголовных дел
Вера Бегун - многодетная жительница Омска, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 08:17
Политика
Темнокожая лесбиянка избрана мэром Чикаго
56-летняя Лори Лайтфут, получив на выборах 74% голосов жителей Чикаго, стала мэром этого города.
Обновлено в 07:44
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
У Егора Крида закончился контракт с Black Star
Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Футбол
ESPN: «Манчестер Юнайтед» интересуется Саулем
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса, сообщает ESPN.
Обновлено в 09:22
Энергетика
Цены на бензин не смогли зафиксировать в России
Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Задержанный в Норвегии «российский шпион» оказался абсолютно чист
Михаила Бочкарева задержали 21 сентября 2018 г. в Осло, а затем арестовали по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 07:52
Политика
Новый президент Казахстана прибыл в Москву
Сегодня в Москву с официальным визитом прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
МИД назвал ответные меры России на программы вооружения НАТО
Ответные меры российской стороны на новые программы вооружения НАТО в Европе будут симметричными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на круглом столе в Общественной палате РФ.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Культура
Симоньян на НТВ расскажет о работе в горячих точках и личной жизни
Главред RT вспомнит о своем детстве, о жизни в американской семье во время стажировки в США, о первых командировках в горячие точки.
Обновлено в 07:49