ФСБ задержала замдиректора департамента «Аэрофлота»Вести.Ru 02:11

Сотрудники ФСБ задержали замдиректора департамента производства полетов ПАО «Аэрофлот» Анатолия Якимчука в конце декабря, тогда же в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу), рассказал РБК источник в МВД.

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Сотрудники ФСБ задержали замдиректора департамента производства полетов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолия Якимчука, передает РИА Новости. Газета РБК сообщала ранее, что Якимчук подозревается в даче взятки руководителю врачебно-летной комиссии.

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