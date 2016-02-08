По версии следствия, военные медики подделывали диагнозы для военно-врачебной комиссии. С помощью таких диагнозов военнослужащие могли уволиться со службы по состоянию здоровья.

с чего всё началось

В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка». По словам собеседника РБК, проводивший осмотр офицера хирург согласился устроить нужный диагноз за 350 тыс. руб.

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза

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