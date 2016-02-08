В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка». По словам собеседника РБК, проводивший осмотр офицера хирург согласился устроить нужный диагноз за 350 тыс. руб.

с чего всё началось

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