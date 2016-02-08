Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взяткуГазета.Ru 10:53

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза

Военно-следственный отдел СК по Балашихинскому гарнизону расследует уголовное дело о получении взятки группой лиц в крупном размере в отношении трех врачей Главного военного клинического госпиталя войск Национальной гвардии.
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