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с чего всё началось

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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