Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взяткуГазета.Ru 10:53
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Военно-следственный отдел СК по Балашихинскому гарнизону расследует уголовное дело о получении взятки группой лиц в крупном размере в отношении трех врачей Главного военного клинического госпиталя войск Национальной гвардии.РБК09:26
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Экономика
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Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса
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