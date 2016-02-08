Происшествия
ФСБ задержала врачей РосгвардииLenta.ru 10:49
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали врачей главного госпиталя Росгвардии. Об этом в четверг, 4 июля, в пресс-службе Росгвардии сообщили принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
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с чего всё началось
В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка». По словам собеседника РБК, проводивший осмотр офицера хирург согласился устроить нужный диагноз за 350 тыс. руб.РБК09:26
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Гаджеты
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