Происшествия
ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области Кузнецова
ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области КузнецоваАБН09:13
Сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Об этом в пятницу передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона. По предварительной информации, в квартире Кузнецова прошел обыск, уточняет агентство.
АБН09:13
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Администрация Псковской области: В отношении вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия
Псковское агентство информации08:32
В отношении псковского вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия
Псковская Лента Новостей08:28
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:18, Ашберн
Происшествия
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Ученица севастопольской школы №3 во время перемены хотела снять на видео протекающий в коридоре потолок, а получила кадры обрушившейся штукатурки.
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