Происшествия

ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области Кузнецова
АБН
09:13

Сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Об этом в пятницу передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона. По предварительной информации, в квартире Кузнецова прошел обыск, уточняет агентство.
АБН09:13
с чего всё началось
На официальном портале
 государственных органов Псковской области говорится, что "в администрации Псковской области официально подтвердили факт проведения следственных действий в отношении Александра Кузнецова".
ТАСС08:38

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Вице-губернатора Псковской области заподозрили в коррупции

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ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области

РБК08:47

ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области Кузнецова

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Администрация Псковской области: В отношении вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия

Псковское агентство информации08:32

В отношении псковского вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия

Псковская Лента Новостей08:28

Администрация области прокомментировала задержание Александра Кузнецова

Псковская губерния08:44
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:18, Ашберн
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