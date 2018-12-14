Происшествия

ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области Кузнецова
АБН
09:13

Сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Об этом в пятницу передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона. По предварительной информации, в квартире Кузнецова прошел обыск, уточняет агентство.
АБН09:13
с чего всё началось
На официальном портале
 государственных органов Псковской области говорится, что "в администрации Псковской области официально подтвердили факт проведения следственных действий в отношении Александра Кузнецова".
ТАСС08:38

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Вице-губернатора Псковской области заподозрили в коррупции

РИА Новости08:56

Задержан вице-губернатор Псковской области

ТАСС08:55

ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области

РБК08:47

ФСБ задержало вице-губернатора Псковской области Кузнецова

Московский Комсомолец Псков08:36

Администрация Псковской области: В отношении вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия

Псковское агентство информации08:32

В отношении псковского вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия

Псковская Лента Новостей08:28

Администрация области прокомментировала задержание Александра Кузнецова

Псковская губерния08:44
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:44, Ашберн
Происшествия

На вице-губернатора Псковской области возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Число погибших в стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех человек

Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге увеличилось до четырех человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
Обновлено в 10:16
Происшествия

На КАД в Петербурге столкнулись 12 автомобилей

Как сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", которое обслуживает дорогу, столкнулись 11 легковых автомобилей и один грузовик.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Суд изберет меру пресечения задержанному вице-премьеру Чувашии

Ленинский районный суд Чебоксар в пятницу изберет меру пресечения вице-премьеру Чувашии Владимиру Аврелькину, задержанному по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Курского волонтера изнасиловали за смерть кота

В сентябре 2017 года Гололодов и Куклин в офисе фонда обвинили 18-летнего волонтера в смерти директорского кота.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Активиста Мохнаткина освободили из-под стражи

Архангельский городской суд отменил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста Сергея Мохнаткина по уголовному делу о дезорганизации работы колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ), сообщила РБК адвокат Мохнаткина Каринна Москаленко.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Лондоне сторонники брексита заблокировали Вестминстерский мост

В Лондоне сторонники брексита в жёлтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост, сообщает Mirror.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Перевозчик сообщил о повреждениях задевшего полосу в Уфе самолета

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A-321, задевший в Уфе хвостом взлетно-посадочную полосу, получил повреждения обшивки, об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Суд заочно арестовал бывшего менеджера группы «Сумма» Клопнева

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего директора по сопровождению группы «Сумма» Дениса Клопнева, его обвиняют в организации покушения на убийство дагестанского самбиста Шамиля Курамагомедова, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 11:11
Происшествия

На Украине из-за взрыва газа в доме обрушилось несколько этажей

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в городе Фастове Киевской области Украины, сообщает «Обозреватель».
Обновлено в 03:31
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В Британии ограбили дом Пола Маккартни

Сотрудники британской полиции разыскивают злоумышленников, которые ограбили дом бывшего участника группы The Beatles Пола Маккартни, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 04:59
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Чехия выдала России обвиняемого в мошенничестве россиянина

Чехия по требованию Генеральной прокуратуры России экстрадировала россиянина Евгения Маркова. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 08:21
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Коллеги уфимской дознавательницы признались в страхе перед ней

Изнасилованная начальниками уфимская дознавательница планирует вернуться на прежнее место работы.
Обновлено в 07:49
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Задержан 17-летний москвич, обстреливавший трамваи из пневматики

Полиция задержала 17-летнего москвича, которого подозревают в стрельбе по трамваям на северо-востоке столицы.
Обновлено в 05:13
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