Происшествия
ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области Кузнецова
ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области КузнецоваАБН09:13
Сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Об этом в пятницу передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона. По предварительной информации, в квартире Кузнецова прошел обыск, уточняет агентство.
АБН09:13
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Администрация Псковской области: В отношении вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия
Псковское агентство информации08:32
В отношении псковского вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия
Псковская Лента Новостей08:28
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:44, Ашберн
Происшествия
На вице-губернатора Псковской области возбудили уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Число погибших в стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех человек
Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге увеличилось до четырех человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
Обновлено в 10:16
Происшествия
На КАД в Петербурге столкнулись 12 автомобилей
Как сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", которое обслуживает дорогу, столкнулись 11 легковых автомобилей и один грузовик.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Суд изберет меру пресечения задержанному вице-премьеру Чувашии
Ленинский районный суд Чебоксар в пятницу изберет меру пресечения вице-премьеру Чувашии Владимиру Аврелькину, задержанному по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Курского волонтера изнасиловали за смерть кота
В сентябре 2017 года Гололодов и Куклин в офисе фонда обвинили 18-летнего волонтера в смерти директорского кота.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Активиста Мохнаткина освободили из-под стражи
Архангельский городской суд отменил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста Сергея Мохнаткина по уголовному делу о дезорганизации работы колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ), сообщила РБК адвокат Мохнаткина Каринна Москаленко.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Лондоне сторонники брексита заблокировали Вестминстерский мост
В Лондоне сторонники брексита в жёлтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост, сообщает Mirror.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае
В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Перевозчик сообщил о повреждениях задевшего полосу в Уфе самолета
Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A-321, задевший в Уфе хвостом взлетно-посадочную полосу, получил повреждения обшивки, об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Суд заочно арестовал бывшего менеджера группы «Сумма» Клопнева
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего директора по сопровождению группы «Сумма» Дениса Клопнева, его обвиняют в организации покушения на убийство дагестанского самбиста Шамиля Курамагомедова, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 11:11
Происшествия
На Украине из-за взрыва газа в доме обрушилось несколько этажей
Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в городе Фастове Киевской области Украины, сообщает «Обозреватель».
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Британии ограбили дом Пола Маккартни
Сотрудники британской полиции разыскивают злоумышленников, которые ограбили дом бывшего участника группы The Beatles Пола Маккартни, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Чехия выдала России обвиняемого в мошенничестве россиянина
Чехия по требованию Генеральной прокуратуры России экстрадировала россиянина Евгения Маркова. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Коллеги уфимской дознавательницы признались в страхе перед ней
Изнасилованная начальниками уфимская дознавательница планирует вернуться на прежнее место работы.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Задержан 17-летний москвич, обстреливавший трамваи из пневматики
Полиция задержала 17-летнего москвича, которого подозревают в стрельбе по трамваям на северо-востоке столицы.
Обновлено в 05:13