с чего всё началось

Сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Об этом в пятницу передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона. По предварительной информации, в квартире Кузнецова прошел обыск, уточняет агентство.

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