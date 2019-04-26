Происшествия

ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГИзвестия 09:50

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Задержанный планировал террористический акт, сообщили в ФСБ.
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В Нальчике задержан планировавший теракт участник ИГ

Коммерсантъ10:27

В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ

ТАСС09:52

В Нальчике задержали готовившего теракт участника баксанской бандгруппы

РБК09:57

В Нальчике задержали боевика, планировавшего теракт

РИА Новости09:57

ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ

Известия09:50

В Нальчике задержан планировавший теракт по указанию из Сирии боевик

RT на русском09:39

ФСБ РФ объявила о предотвращении резонансного теракта в Нальчике

Интерфакс - Россия09:34
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:22, Ашберн
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Умерла актриса Элина Быстрицкая

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Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении

Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".
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Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности

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Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
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Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что в будущем хотел бы выступать в одной команде с вингером «Челси» Эденом Азаром.
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Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

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Авто

«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta

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Происшествия

Из шахты в ЛНР извлекли тело пятого погибшего

Спасатели подняли на поверхность тело пятого погибшего в результате аварии на шахте "Схидкарбон" под Луганском, сообщил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Обновлено в 10:12
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США ввели санкции в отношении главы МИД Венесуэлы

Минфин США ввел санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

В ДНР сообщили о трех погибших за неделю из-за обстрелов

Три человека погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:07
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Космос

Вторжение началось: Аэродром НЛО найден на острове Пасхи

По мнению уфологов, место выбрано не случайно, остров пасхи имеет не более 6000 жителей, потому пришельцы могут чувствовать себя достаточно свободно и не иметь проблем с обнаружением.
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Обновлено в 07:46
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Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Политика

Nord Stream 2 AG наносит ответный удар

В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 01:00
Политика

Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:06
Политика

В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти

В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 10:58
Экономика

Медведев проведет совещание о развитии кадрового потенциала в науке

Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в городе Долгопрудном Московской области совещание о развитии кадрового потенциала в сфере науки.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Совет директоров «Мостотреста» 26 апреля рассмотрит вопрос дивидендов

Совет директоров "Мостотреста" 26 апреля рассмотрит рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2018 год, следует из сообщения компании.
Обновлено вчера в 10:10
Общество

PepsiCo подала иск против фермеров из Индии из-за картошки для Lay’s

Американская PepsiCo подала иск к четырем фермерам из Индии, обвинив их в незаконном выращивании и продаже сорта картофеля, который компания зарегистрировала исключительно для собственного использования и производства чипсов Lay's.
Обновлено в 07:24
Авто

У LADA XRay может появиться новый мотор от Renault

Обрести новый силовой агрегат первым может модификация LADA XRay Cross, в официальном описании которой уже на данный момент числятся три версии мотора: 1,8-литровый в паре с МКПП, 1,8-литровый с АМТ и двигатель на 1,6 литра, которые работает вместе с «механикой».
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Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика

Зеленский и Гройсман неформально обсудили «мировоззренческие вещи»

Обновлено в 08:58
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи

Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
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Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
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Главной проблемой петербургских водителей является севший аккумулятор.
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ЦИК Украины определился с датой подведения итогов выборов

Ранее, 25 апреля, победитель выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в попытке затянуть объявление итоговых результатов выборов и как следствие отложить инаугурацию политика.
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