Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГИзвестия 09:50
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Задержанный планировал террористический акт, сообщили в ФСБ.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:51
Происшествия
Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении
Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".
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Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности
Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
Обновлено в 09:49
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Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
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Футбол
Неймар: хотел бы сыграть в одной команде с Азаром
Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что в будущем хотел бы выступать в одной команде с вингером «Челси» Эденом Азаром.
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Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:07
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
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Авто
«Мазда Соллерс» с 2020 года лишится субсидий на поставки машин с Дальнего Востока
В рамках реформы господдержки промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком, Минпромторг с 2020 года отменяет субсидию перевозки автомобилей, выпускаемых на Дальнем Востоке.
Обновлено в 06:58
Авто
«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
Из шахты в ЛНР извлекли тело пятого погибшего
Спасатели подняли на поверхность тело пятого погибшего в результате аварии на шахте "Схидкарбон" под Луганском, сообщил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Обновлено в 10:12
Политика
США ввели санкции в отношении главы МИД Венесуэлы
Минфин США ввел санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
В ДНР сообщили о трех погибших за неделю из-за обстрелов
Три человека погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:07
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Космос
Вторжение началось: Аэродром НЛО найден на острове Пасхи
По мнению уфологов, место выбрано не случайно, остров пасхи имеет не более 6000 жителей, потому пришельцы могут чувствовать себя достаточно свободно и не иметь проблем с обнаружением.
Обновлено в 02:02
Политика
СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам
Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 07:46
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Политика
Nord Stream 2 AG наносит ответный удар
В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:06
Политика
В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти
В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 10:58
Экономика
Медведев проведет совещание о развитии кадрового потенциала в науке
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в городе Долгопрудном Московской области совещание о развитии кадрового потенциала в сфере науки.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Совет директоров «Мостотреста» 26 апреля рассмотрит вопрос дивидендов
Совет директоров "Мостотреста" 26 апреля рассмотрит рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2018 год, следует из сообщения компании.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
PepsiCo подала иск против фермеров из Индии из-за картошки для Lay’s
Американская PepsiCo подала иск к четырем фермерам из Индии, обвинив их в незаконном выращивании и продаже сорта картофеля, который компания зарегистрировала исключительно для собственного использования и производства чипсов Lay's.
Обновлено в 07:24
Авто
У LADA XRay может появиться новый мотор от Renault
Обрести новый силовой агрегат первым может модификация LADA XRay Cross, в официальном описании которой уже на данный момент числятся три версии мотора: 1,8-литровый в паре с МКПП, 1,8-литровый с АМТ и двигатель на 1,6 литра, которые работает вместе с «механикой».
Обновлено в 04:34
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи
Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Авто
Названы самые распространённые проблемы водителей в Петербурге
Главной проблемой петербургских водителей является севший аккумулятор.
Обновлено в 08:22
Политика
ЦИК Украины определился с датой подведения итогов выборов
Ранее, 25 апреля, победитель выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в попытке затянуть объявление итоговых результатов выборов и как следствие отложить инаугурацию политика.
Обновлено в 10:39