Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГИзвестия 09:50
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Задержанный планировал террористический акт, сообщили в ФСБ.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:25, Ашберн
Кино
Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 06:31
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти
Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 01:25
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Кино
Горбачева экстренно госпитализировали
Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Обновлено в 01:56
Общество
Слушания по делу Харви Вайнштейна закрыли от прессы
Суд в Нью-Йорке закрыл от прессы слушания по делу продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании, передает CNN.
Обновлено в 14:08
Политика
Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки
Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Футбол
Назаров представил стихотворение о кадровых изменениях в «Спартаке»
Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик со стихотворением о кадровых изменениях, которые произошли сегодня в стане красно-белых.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» стала лицом благотворительной программы принца Уильяма
В 2017 году принц Уильям стал учредителем благотворительной программы SkillForce, направленной на психологическую помощь детям и поддержку их самооценки.
Обновлено в 06:53
Политика
США выходят из Международного договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:00
Общество
В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях
В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 13:39
Гаджеты
Обнародован рендер смартфона Huawei P Smart Z с выдвижной камерой
В Интернете появились данные о новом смартфоне Huawei P Smart Z с выдвижной фронтальной камерой. Также доступен первый рендер гаджета.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, экс-полицейскому Павлу Яромчуку, на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Авто
Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий
По сообщению журналистов, субсидии перевозки новых автомобилей, выпускаемых на Дальнем Востоке, с 2020 года будут отменены в рамках господдержки промышленности.
Обновлено в 13:18
Политика
Россия сняла санкции с четырех украинцев
Санкции сняты с четырех граждан Украины.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Российский разведчик с воздуха рассмотрел военные базы США
В ходе своего воздушного "турне" самолет-разведчик с бортовым номером RF-64525 с двухкилометровой высоты рассмотрел пять авиабаз, среди которых те, где сосредоточены сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, сообщает The Drive.
Обновлено в 09:37
Общество
В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года
Московский ЦСКА сегодня, 26 апреля, продлил соглашение с защитником Виктором Васиным, которое истекало нынешним летом.
Обновлено в 06:10
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика
Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней
В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Экономика
Медведев поручил разработать новую редакцию Налогового кодекса
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину до 24 мая 2019 года представить предложения по разработке новой редакции Налогового кодекса (НК).
Обновлено в 12:11