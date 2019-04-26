Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГИзвестия 09:50
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Задержанный планировал террористический акт, сообщили в ФСБ.
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Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика
Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
Обновлено в 01:31
Политика
Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказа
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
Россия сняла санкции с четырех украинцев
Санкции сняты с четырех граждан Украины.
Обновлено в 09:01
Общество
Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества
Обновлено в 05:51
Спорт
Авербух не стал отрицать, что будет ставить программу для Медведевой
Серебряный призёр Олимпийских игр—2002, хореограф и постановщик Илья Авербух в ходе лекции в МГПУ рассказал, будет ли он ставить программы для фигуристки Евгении Медведевой на новый сезон.
Обновлено в 11:37
Автоспорт
Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана
Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приостановлена из-за аварии российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята.
Обновлено в 10:38
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу из машины
Полицейские задержали открывшего стрельбу водителя автомобиля на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны
Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
Обновлено в 05:06
Культура
Собянин поддержал идею создания театрального квартала в Замоскворечье
Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром культуры России Владимиром Мединским приняли решение о строительстве музейно-театрального квартала в районе Замоскворечье.
Обновлено в 10:18
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Игры
Sony рассекретила, когда выйдет консоль PlayStation 5
Затяжка с объявлением сроков выпуска PlayStation 5 позволила чуть увеличить продажи (на 100 тысяч штук за первый календарный квартал 2019 года), но в целом на 2019 финансовый год Sony рассчитывает на реализацию 16 млн приставок 4-го поколения.
Обновлено в 12:32
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Пожар на заводе «Красмаш» локализован
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Футбол
Измайлов не перейдет в «Монако»
Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не продолжит свою работу в «Монако», вопреки появившейся ранее информации, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 10:22
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика
Зеленский отказался встретиться с Путиным
Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что победивший на выборах главы Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет.
Обновлено в 12:20
Политика
Путин присвоил звание Героя труда Василию Лановому
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда Российской Федерации пяти россиянам, среди которых актер Василий Лановой.
Обновлено в 05:50
Политика
Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре российской столицы.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59