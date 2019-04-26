ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГИзвестия 09:50

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Задержанный планировал террористический акт, сообщили в ФСБ.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Политика Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказа Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.

Шоу-бизнес Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.

Происшествия В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Спорт Авербух не стал отрицать, что будет ставить программу для Медведевой Серебряный призёр Олимпийских игр—2002, хореограф и постановщик Илья Авербух в ходе лекции в МГПУ рассказал, будет ли он ставить программы для фигуристки Евгении Медведевой на новый сезон.

Автоспорт Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приостановлена из-за аварии российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята.

Энергетика Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.

Происшествия После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.

Происшествия В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу из машины Полицейские задержали открывшего стрельбу водителя автомобиля на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Армия и оружие МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.

Культура Собянин поддержал идею создания театрального квартала в Замоскворечье Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром культуры России Владимиром Мединским приняли решение о строительстве музейно-театрального квартала в районе Замоскворечье.

Политика Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".

Игры Sony рассекретила, когда выйдет консоль PlayStation 5 Затяжка с объявлением сроков выпуска PlayStation 5 позволила чуть увеличить продажи (на 100 тысяч штук за первый календарный квартал 2019 года), но в целом на 2019 финансовый год Sony рассчитывает на реализацию 16 млн приставок 4-го поколения.

Общество Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.

Происшествия Пожар на заводе «Красмаш» локализован Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».

Футбол Измайлов не перейдет в «Монако» Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не продолжит свою работу в «Монако», вопреки появившейся ранее информации, сообщает «Чемпионат».

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Политика Зеленский отказался встретиться с Путиным Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что победивший на выборах главы Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет.

Политика Путин присвоил звание Героя труда Василию Лановому Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда Российской Федерации пяти россиянам, среди которых актер Василий Лановой.

Политика Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре российской столицы.