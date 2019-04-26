Происшествия

ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГИзвестия 09:50

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Задержанный планировал террористический акт, сообщили в ФСБ.
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ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ

Газета.Ru12:47

В Нальчике задержан планировавший теракт участник ИГ

Коммерсантъ10:27

ФСБ РФ объявила о предотвращении резонансного теракта в Нальчике

Интерфакс - Россия09:34

В Нальчике задержали готовившего теракт участника баксанской бандгруппы

РБК09:57

В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ

ТАСС09:52

В Нальчике задержан планировавший теракт по указанию из Сирии боевик

RT на русском09:39

В Нальчике задержали боевика, планировавшего теракт

РИА Новости09:57
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
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В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек

Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
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Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана

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Команда Порошенко возмутилась отдыхом Зеленского с семьей в Турции

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Энергетика

Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
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Происшествия

После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело

Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
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Происшествия

В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу из машины

Полицейские задержали открывшего стрельбу водителя автомобиля на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны

Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
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Культура

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Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром культуры России Владимиром Мединским приняли решение о строительстве музейно-театрального квартала в районе Замоскворечье.
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Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» локализован

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
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Футбол

Измайлов не перейдет в «Монако»

Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не продолжит свою работу в «Монако», вопреки появившейся ранее информации, сообщает «Чемпионат».
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В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
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Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что победивший на выборах главы Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет.
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Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре российской столицы.
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Политика

Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
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