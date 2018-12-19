Сотрудники ФСБ задержали в Крыму участника незаконного бандформирования, организовавшего на территории полуострова тайник с боеприпасами и 12 кг тротила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Мужчина задержан при въезде в Крым в пункте пропуска «Джанкой» 12 декабря.

ФСБ заявила о задержании в Крыму боевика с 12 кг тротила

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