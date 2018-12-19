Управление ФСБ по Крыму сообщило о задержании участника бандформирования, причастного к энергоблокаде полуострова. По данным ведомства, мужчина организовал в Крыму тайник с 12 кг тротила. Предполагаемый преступник был задержан при въезде в Крым 12 декабря.

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила

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