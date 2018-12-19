Происшествия

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила
Коммерсантъ
12:17

Управление ФСБ по Крыму сообщило о задержании участника бандформирования, причастного к энергоблокаде полуострова. По данным ведомства, мужчина организовал в Крыму тайник с 12 кг тротила. Предполагаемый преступник был задержан при въезде в Крым 12 декабря.
Коммерсантъ12:17

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Силовики опубликовали видео задержания участника нацбатальона и его схрона в Крыму

ИА Крыминформ13:00

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КП - Крым12:23

ФСБ поймала в Крыму экстремиста с 12 килограммами тротила

Lenta.ru12:17

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила

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ТАСС12:08

В Крыму сотрудники ФСБ задержали мужчину, обвиняемого в хранении взрывчатки и боеприпасов

КИА11:38

В Крыму предъявлено обвинение участнику нацбатальона «Аскер»

РИА Новости Крым11:38
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
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Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случай

Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай.
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Японский пенсионер больше года жил с трупом жены

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Эксперты не нашли следов убийства информатора по делу Магнитского

В Великобритании коронеры, привлеченные к расследованию причин смерти Александра Перепиличного, которого называли информатором по делу Магнитского, не нашли следов насильственной смерти, сообщает BBC.
Обновлено в 19:41
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Суд США назначил канадцу 40 лет тюрьмы за подготовку серии терактов

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В Подмосковье убили мужчину на кассе в магазине

В результате конфликта, возникшего на кассе магазина в подмосковной Ивантеевке, мужчина был забит до смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.
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Экстренной посадкой в «Кольцово» заинтересовался следственный комитет

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Обновлено в 16:38
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Пассажирский автобус с сотней пассажиров попал в ДТП в Барнауле

В Барнауле произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились около ста пассажиров. По данным ГИБДД РФ, пострадали 20 человек.
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Мужчина с мачете напал на больницу Лондона

Вооруженный мужчина напал на людей в госпитале на улице Святого Стефана в Лондоне.
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Один человек пострадал при столкновении двух машин на севере Москвы

Один человек пострадал при столкновении двух машин на севере столицы.
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