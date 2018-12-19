Происшествия

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила
Коммерсантъ
12:17

Управление ФСБ по Крыму сообщило о задержании участника бандформирования, причастного к энергоблокаде полуострова. По данным ведомства, мужчина организовал в Крыму тайник с 12 кг тротила. Предполагаемый преступник был задержан при въезде в Крым 12 декабря.
Коммерсантъ12:17

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Силовики опубликовали видео задержания участника нацбатальона и его схрона в Крыму

ИА Крыминформ13:00

Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который спрятал 12 кило тротила и 200 патронов

КП - Крым12:23

ФСБ поймала в Крыму экстремиста с 12 килограммами тротила

Lenta.ru12:17

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила

Коммерсантъ12:17

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования. У него обнаружено 12 кг тротила

ТАСС12:08

В Крыму сотрудники ФСБ задержали мужчину, обвиняемого в хранении взрывчатки и боеприпасов

КИА11:38

В Крыму предъявлено обвинение участнику нацбатальона «Аскер»

РИА Новости Крым11:38
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Происшествия

В лондонском аэропорту приостановили полеты из-за двух дронов

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Обновлено в 19:24
Происшествия

Подросток напал на полицейского в центре Москвы

Подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика в ответ на замечание. Об этом сообщила пресс-служба главка столичной полиции.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В лагере мигрантов в Мексике распылили слезоточивый газ

Неизвестные распылили слезоточивый газ в лагере для мигрантов из Центральной Америки в мексиканском городе Тихуана на границе с США.
Обновлено в 19:57
Происшествия

У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья Греции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 15:57
Происшествия

Глава хлебозавода «Черкизово» задержан по делу о невыплате зарплаты

Глава московского хлебокомбината «Черкизово» Ян Соловьев задержан по уголовному делу о невыплате заработной платы сотрудникам предприятия.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад

Обновлено в 04:54
Происшествия

В Бельгии произошёл пожар на химпредприятии

В бельгийском городе Варегем произошло возгорание на химическом предприятии.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Пожилой японец год прожил с трупом жены

Обновлено в 08:46
Происшествия

Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случай

Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте

Обновлено в 09:40
Происшествия

Эксперты не нашли следов убийства информатора по делу Магнитского

В Великобритании коронеры, привлеченные к расследованию причин смерти Александра Перепиличного, которого называли информатором по делу Магнитского, не нашли следов насильственной смерти, сообщает BBC.
Обновлено в 19:41
Происшествия

В Подмосковье убили мужчину на кассе в магазине

В результате конфликта, возникшего на кассе магазина в подмосковной Ивантеевке, мужчина был забит до смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.
Обновлено в 18:37
Происшествия

Пассажирский автобус с сотней пассажиров попал в ДТП в Барнауле

В Барнауле произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились около ста пассажиров. По данным ГИБДД РФ, пострадали 20 человек.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Самолет приземлился в Екатеринбурге после столкновения с птицами

Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Салехарда в Екатеринбург, 19 декабря столкнулся в воздухе со стаей птиц.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске принес извинения его родителям

Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, принес извинения его близким и просил справедливого наказания во время последнего слова, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 20:13
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