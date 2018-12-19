Происшествия

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила
Коммерсантъ
вчера в 12:17

Управление ФСБ по Крыму сообщило о задержании участника бандформирования, причастного к энергоблокаде полуострова. По данным ведомства, мужчина организовал в Крыму тайник с 12 кг тротила. Предполагаемый преступник был задержан при въезде в Крым 12 декабря.
Коммерсантъвчера в 12:17

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Что силовики нашли в тайнике «аскеровца» в Крыму: оперативное видео

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Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который спрятал 12 кило тротила и 200 патронов

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ФСБ поймала в Крыму экстремиста с 12 килограммами тротила

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ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила

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ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования. У него обнаружено 12 кг тротила

ТАССвчера в 12:08

В Крыму сотрудники ФСБ задержали мужчину, обвиняемого в хранении взрывчатки и боеприпасов

КИАвчера в 11:38
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В Екатеринбурге у самолета отказало шасси из-за стаи птиц

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Происшествия

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Экс-глава автомобильного концерна Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, который находится под арестом в Японии, может быть освобожден под залог.
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Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай.
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Еще один человек получил различные травмы. Череда серьезных ДТП в Тульской области дополнилась аварией в Плавском районе.
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