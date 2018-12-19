Происшествия
Управление ФСБ по Крыму сообщило о задержании участника бандформирования, причастного к энергоблокаде полуострова. По данным ведомства, мужчина организовал в Крыму тайник с 12 кг тротила. Предполагаемый преступник был задержан при въезде в Крым 12 декабря.
Коммерсантъвчера в 12:17
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Силовики опубликовали видео задержания участника нацбатальона и его схрона в Крыму
ИА Крыминформвчера в 13:00
Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который спрятал 12 кило тротила и 200 патронов
КП - Крымвчера в 12:23
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:57, Ашберн
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Рядом с Курильскими остравами сейсмологами было зарегистрировано землетрясение, магнитуда которого составила 4,7.
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Происшествия
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске частично признал вину
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Инспектор по делам несовершеннолетних сделал замечание нарушителю, который курил в неположенном месте, после чего и был атакован подростком.
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Sky News: все рейсы в лондонском аэропорту приостановлены из-за дронов
Все вылеты и приземления в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены после сообщения о двух дронах, которые летали над аэродромом, передает телеканал Sky News со ссылкой на представителя аэропорта.
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В Псковской области в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек
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Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случай
Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай.
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В Иллинойсе выявили сотни случаев насилия священников над детьми
Генеральная прокуратура американского штата Иллинойс в ходе своего расследования выявила около 700 случаев предполагаемых домогательств и сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны священников Римско-католической церкви.
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В Подмосковье мужчину забили насмерть на кассе магазина
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Трое погибли в крупном ДТП под Плавском Тульской области
Еще один человек получил различные травмы. Череда серьезных ДТП в Тульской области дополнилась аварией в Плавском районе.
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