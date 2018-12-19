Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Республике Крым участника бандформирования за хранение 12 кг тротила. По информации спецслужбы, обвиняемый имеет отношение к запрещенной в РФ националистической организации «батальон имени Номана Челебиджихана», сообщает 19 декабря ТАСС.

ФСБ задержала в Крыму экстремиста с 12 кг тротила

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