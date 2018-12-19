Происшествия

ФСБ задержала в Крыму экстремиста с 12 кг тротила
Известия
12:40

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Республике Крым участника бандформирования за хранение 12 кг тротила. По информации спецслужбы, обвиняемый имеет отношение к запрещенной в РФ националистической организации «батальон имени Номана Челебиджихана», сообщает 19 декабря ТАСС.
Известия12:40

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Силовики опубликовали видео задержания участника нацбатальона и его схрона в Крыму

ИА Крыминформ13:00

Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который спрятал 12 кило тротила и 200 патронов

КП - Крым12:23

ФСБ поймала в Крыму экстремиста с 12 килограммами тротила

Lenta.ru12:17

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила

Коммерсантъ12:17

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования. У него обнаружено 12 кг тротила

ТАСС12:08

В Крыму сотрудники ФСБ задержали мужчину, обвиняемого в хранении взрывчатки и боеприпасов

КИА11:38

В Крыму предъявлено обвинение участнику нацбатальона «Аскер»

РИА Новости Крым11:38
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Происшествия

Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случай

Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад

Обновлено в 04:54
Происшествия

Глава хлебозавода «Черкизово» задержан по делу о невыплате зарплаты

Глава московского хлебокомбината «Черкизово» Ян Соловьев задержан по уголовному делу о невыплате заработной платы сотрудникам предприятия.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Британский коронер исключил отравление Перепеличного

Смерть российского бизнесмена Александра Перепеличного в 2012 году была вызвана естественными причинами, заявил британский коронер (специалист, расследующий смерти, произошедшие при необычных обстоятельствах) Николас Хиллиард.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В Подмосковье мужчину забили насмерть на кассе магазина

Обновлено в 09:46
Происшествия

В Барнауле после ДТП с автобусом госпитализировали семь человек

После ДТП с автобусом в Барнауле госпитализированы семь человек, двое пострадавших взрослых и двое детей в стационарном лечении не нуждаются, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Алтайского края.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Самолет приземлился в Екатеринбурге после столкновения с птицами

Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Салехарда в Екатеринбург, 19 декабря столкнулся в воздухе со стаей птиц.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Суд признал виновным водителя автобуса, въехавшего в подземный переход

Обновлено в 13:41
Происшествия

Мужчина с мачете ранил трех человек в Лондоне

Три человека получили ножевые ранения в лондонском районе Тауэр-Хамлетс в результате нападения 40-летнего мужчины на территории медицинского центра, атаковавший задержан.
Обновлено в 14:15
Происшествия

ФСБ ликвидировала готовивших теракт боевиков в Ставрополе

По данным ФСБ, боевики готовили теракт — были возбуждены уголовные дела о покушении на теракт организованной группой (ч. 1 ст. 30 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ), а также об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Петербурге осужден участник смертельного нападения на антифашиста

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который в 2005 году участвовал в убийстве студента-антифашиста Тимура Качаравы.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте

В Иркутске суд на два месяца арестовал трех мужчин, подозреваемых в избиении и изнасиловании 44-летней женщины.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Петербурге полковника МВД осудили за мошенничество

В Петербурге к пяти годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей приговорен Юрию Тимченко - бывший сотрудник Главного управления собственной безопасности петербургского главка, дослужившийся до полковника.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Москве ограбили 101-летнюю женщину

Неизвестные ограбили 101-летнюю женщину в Москве, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 13:46
Происшествия

В Петербурге за вечер среды сбили троих пешеходов

Среда, 19 декабря, была отмечена в Петербурге большим количеством ДТП. В том числе с участием пешеходов.
Обновлено в 11:34
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