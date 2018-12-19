Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Республике Крым участника бандформирования за хранение 12 кг тротила. По информации спецслужбы, обвиняемый имеет отношение к запрещенной в РФ националистической организации «батальон имени Номана Челебиджихана», сообщает 19 декабря ТАСС.

ФСБ задержала в Крыму экстремиста с 12 кг тротила

Происшествия Происшествия Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случай Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай.

Происшествия Происшествия В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад

Происшествия Происшествия Глава хлебозавода «Черкизово» задержан по делу о невыплате зарплаты Глава московского хлебокомбината «Черкизово» Ян Соловьев задержан по уголовному делу о невыплате заработной платы сотрудникам предприятия.

Происшествия Происшествия Британский коронер исключил отравление Перепеличного Смерть российского бизнесмена Александра Перепеличного в 2012 году была вызвана естественными причинами, заявил британский коронер (специалист, расследующий смерти, произошедшие при необычных обстоятельствах) Николас Хиллиард.

Происшествия Происшествия В Подмосковье мужчину забили насмерть на кассе магазина

Происшествия Происшествия В Барнауле после ДТП с автобусом госпитализировали семь человек После ДТП с автобусом в Барнауле госпитализированы семь человек, двое пострадавших взрослых и двое детей в стационарном лечении не нуждаются, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Происшествия Происшествия Самолет приземлился в Екатеринбурге после столкновения с птицами Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Салехарда в Екатеринбург, 19 декабря столкнулся в воздухе со стаей птиц.

Происшествия Происшествия Суд признал виновным водителя автобуса, въехавшего в подземный переход

Происшествия Происшествия Мужчина с мачете ранил трех человек в Лондоне Три человека получили ножевые ранения в лондонском районе Тауэр-Хамлетс в результате нападения 40-летнего мужчины на территории медицинского центра, атаковавший задержан.

Происшествия Происшествия ФСБ ликвидировала готовивших теракт боевиков в Ставрополе По данным ФСБ, боевики готовили теракт — были возбуждены уголовные дела о покушении на теракт организованной группой (ч. 1 ст. 30 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ), а также об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Происшествия Происшествия В Петербурге осужден участник смертельного нападения на антифашиста Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который в 2005 году участвовал в убийстве студента-антифашиста Тимура Качаравы.

Происшествия Происшествия В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте В Иркутске суд на два месяца арестовал трех мужчин, подозреваемых в избиении и изнасиловании 44-летней женщины.

Происшествия Происшествия В Петербурге полковника МВД осудили за мошенничество В Петербурге к пяти годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей приговорен Юрию Тимченко - бывший сотрудник Главного управления собственной безопасности петербургского главка, дослужившийся до полковника.

Происшествия Происшествия В Москве ограбили 101-летнюю женщину Неизвестные ограбили 101-летнюю женщину в Москве, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.