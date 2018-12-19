Происшествия

ФСБ задержала в Крыму экстремиста с 12 кг тротила
Известия
12:40

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Республике Крым участника бандформирования за хранение 12 кг тротила. По информации спецслужбы, обвиняемый имеет отношение к запрещенной в РФ националистической организации «батальон имени Номана Челебиджихана», сообщает 19 декабря ТАСС.
Известия12:40

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Силовики опубликовали видео задержания участника нацбатальона и его схрона в Крыму

ИА Крыминформ13:00

Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который спрятал 12 кило тротила и 200 патронов

КП - Крым12:23

ФСБ поймала в Крыму экстремиста с 12 килограммами тротила

Lenta.ru12:17

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила

Коммерсантъ12:17

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования. У него обнаружено 12 кг тротила

ТАСС12:08

В Крыму сотрудники ФСБ задержали мужчину, обвиняемого в хранении взрывчатки и боеприпасов

КИА11:38

В Крыму предъявлено обвинение участнику нацбатальона «Аскер»

РИА Новости Крым11:38
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
Происшествия

Несовершеннолетний нарушитель напал на полицейского в Москве

Инспектор по делам несовершеннолетних сделал замечание нарушителю, который курил в неположенном месте, после чего и был атакован подростком.
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Происшествия

Два ощутимых подземных толчка произошли в Сахалинской области

Обновлено в 22:11
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В лондонском аэропорту приостановили полеты из-за двух дронов

Лондонский аэропорт Гатвик временно приостановил все полеты после сообщений о двух дронах, замеченных на его территории, сообщается на странице авиаузла в Twitter.
Обновлено в 19:24
Происшествия

В лагере мигрантов в Мексике распылили слезоточивый газ

Неизвестные распылили слезоточивый газ в лагере для мигрантов из Центральной Америки в мексиканском городе Тихуана на границе с США.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Гендиректор хлебокомбината «Черкизово» задержан за невыплату зарплаты

Обновлено в 11:19
Происшествия

Врачи выписали троих пострадавших в аварии с автобусом в Барнауле

Врачи выписали троих пострадавших после аварии пассажирского автобуса в Барнауле, ещё четверо с травмами различной степени тяжести остаются в стационаре, рассказал РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 21:57
Происшествия

В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад

При инвентаризации в одной из московских больниц обнаружили тела людей, умерших более десяти лет назад.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Пожилой японец год прожил с трупом жены

Обновлено в 08:46
Происшествия

Киев назвал причиной смерти заключённого из России несчастный случай

Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Подмосковье убили мужчину на кассе в магазине

В результате конфликта, возникшего на кассе магазина в подмосковной Ивантеевке, мужчина был забит до смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.
Обновлено в 18:37
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Псковской области

Обновлено в 19:28
Происшествия

Хабаровчанка нашла и принесла в полицию 265 тысяч рублей

Жительница Хабаровска нашла на улице и принесла в полицию 250 тысяч рублей и более 1500 юаней.
Обновлено в 22:43
Происшествия

Летевший из Салехарда в Екатеринбург самолет столкнулся со стаей птиц

Летевший из Салехарда самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся со стаей птиц, однако штатно приземлился в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Бельгии произошёл пожар на химпредприятии

В бельгийском городе Варегем произошло возгорание на химическом предприятии.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва извинился

Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва в Хабаровске, принёс извинения его родителям и попросил для себя справедливого наказания во время последнего слова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Напомним, Андрей Драчёв скончался утром 20 августа 2017 года после драки, произошедшей у одного из хабаровских кафе.
Обновлено в 22:39
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