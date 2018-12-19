Происшествия

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила
RT на русском
вчера в 13:39

По данным ведомства, весной 2018 года обвиняемый организовал на территории Крыма тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Сотрудники ФСБ обнаружили в этом тайнике 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.
RT на русскомвчера в 13:39

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КИАвчера в 11:38
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