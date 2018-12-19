Происшествия
ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротила
ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с 12 кг тротилаRT на русскомвчера в 13:39
По данным ведомства, весной 2018 года обвиняемый организовал на территории Крыма тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Сотрудники ФСБ обнаружили в этом тайнике 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.
RT на русскомвчера в 13:39
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Силовики опубликовали видео задержания участника нацбатальона и его схрона в Крыму
ИА Крыминформвчера в 13:00
Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который спрятал 12 кило тротила и 200 патронов
КП - Крымвчера в 12:23
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:39, Ашберн
Происшествия
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Происшествия
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Более 10 т опасного для здоровья сыра изъяли правоохранительные органы в подмосковной Рузе, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по региону Ольга Врадий.
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Происшествия
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Дроны вызвали хаос в лондонском аэропорту Гатвик
Работа лондонского аэропорта Гатвик приостановлена из-за сообщений о двух дронах, пролетевших вблизи аэропорта, говорится в четверг в твиттере аэропорта.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В ДТП в Псковской области пострадали семь человек
Семь человек пострадали при ДТП в Палкинком районе Псковской области, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
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Происшествия
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Подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика в ответ на замечание. Об этом сообщила пресс-служба главка столичной полиции.
Обновлено вчера в 19:00
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В Тульской области три человека погибли и один пострадал в ДТП
Три человека погибли, один госпитализирован с травмами после лобового столкновения двух автомобилей в Тульской области в ночь на четверг, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 02:04
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Глава хлебозавода «Черкизово» задержан по делу о невыплате зарплаты
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Иркутский полицейский, подозреваемый в изнасиловании, уволен из ОВД
Оперативные сотрудники главка и следователи установили, что полицейский, будучи не при исполнении служебных обязанностей, в участковом пункте полиции «не воспрепятствовал совершению противоправных посягательств сексуального характера в отношении женщины».
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Летевший из Салехарда в Екатеринбург самолет столкнулся со стаей птиц
Летевший из Салехарда самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся со стаей птиц, однако штатно приземлился в аэропорту Екатеринбурга.
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Происшествия
Врачи выписали троих пострадавших в аварии с автобусом в Барнауле
Врачи выписали троих пострадавших после аварии пассажирского автобуса в Барнауле, ещё четверо с травмами различной степени тяжести остаются в стационаре, рассказал РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
В лагере мигрантов в Мексике распылили слезоточивый газ
Неизвестные распылили слезоточивый газ в лагере для мигрантов из Центральной Америки в мексиканском городе Тихуана на границе с США.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Карлос Гон может быть освобожден под залог
Экс-глава автомобильного концерна Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, который находится под арестом в Японии, может быть освобожден под залог.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Арестован бывший руководитель ФГУП «РСУ МВД России»
По версии следствия, злоупотреблять господин Смык начал в 2014 году, когда будучи и. о. гендиректора ФГУП «РСУ МВД России» заключил с министерством три контракта.
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Происшествия
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Как рассказала мама 16-летней девятиклассницы, 58-летний врач воспользовался беспомощным состоянием девочки, когда та отходила от наркоза.
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