ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»Интерфакс 06:58

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Происшествия Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.

Происшествия Силовики проводят массовый обыск в Крыму Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии обыскивают дома сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, которые проживают в Крыму, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

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