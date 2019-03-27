Политика

ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»Интерфакс 06:58

ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
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Спецоперация в Крыму: ФСБ задержала 20 членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

КП - Крым08:12

ФСБ задержала 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

РЕН ТВ06:55

В Крыму задержали 20 членов «Хизб ут-Тахрир»

Коммерсантъ07:42

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Опубликовано видео задержания боевиков в Крыму

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ТАСС06:53

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РИА Новости Крым01:14

ФСБ проводит обыски у крымских татар

Вести.UZ04:46
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Ford покидает российский рынок легковых автомобилей

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Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
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Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии обыскивают дома сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, которые проживают в Крыму, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
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Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.
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Через два дня после окончания срока компания поставила 1837 компьютеров на 71 млн руб. Остальное МВД принимать отказалось.
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В США экстренно приземлился Boeing 737 Max из-за проблем с двигателем

В американском аэропорту Орландо во Флориде совершил экстренную посадку лайнер Boeing 737 Max. Причиной стали проблемы с двигателем.
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Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

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Общество

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К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
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Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс.
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Происшествия

В метро Москвы психически больной мужчина атаковал пассажиров

В метрополитене Москвы пассажиров атаковал психически неадекватный человек.
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В НАК отметили радикализацию молодежи в России

В России наблюдается саморадикализация молодежи, которую уже не всегда напрямую идеологически "обрабатывают" террористы, заявил журналистам в среду руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Андрей Пржездомский.
Обновлено в 05:02
Политика

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Путин: Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнила все требования по части совершенствования борьбы с допингом, призвав также сделать все возможное, чтобы никто из членов российской сборной не подвергался никаким ограничениям на Олимпиаде в Токио в 2020 году.
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Утечку кадров из роддома, где акушеры аплодировали «высоким» зарплатам, проверит правительство Башкирии.
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Совфед одобрил наказание для лидеров ОПГ

Действующую ст. 210 УК президент дополнит новой ч. 1.1 – она предусматривает ответственность за «участие в собрании организаторов, лидеров или иных представителей преступных сообществ или организованных групп».
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Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно подойти к выборам президента и не голосовать "по приколу".
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Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн

По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
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Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.
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Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых

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Как работают Яндекс.Новости?
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