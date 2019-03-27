Политика
ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»Интерфакс 06:58
ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
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