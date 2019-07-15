Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской областиBFM.ru 06:06

Боевики готовили теракты и нападения на полицейских. В ходе личного досмотра у задержанных обнаружены взрывчатка, детонаторы и боеприпасы. На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
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В Ростовской области ликвидировали террориста

Rostof.ru06:41

Установлена личность ликвидированного в Ростовской области лидера ячейки ИГ

ТАСС09:03

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове двух сторонников ИГ, готовивших теракты

Donnews.ru06:56

В Ростовской области установили личность погибшего террориста, который готовил взрыв

161.ru09:53

«Шли убивать полицейских и совершать теракты» — ФСБ России о задержании в Ростовской области

1rnd.ru06:35

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

Интерфакс05:57

В Ростовской области установили личность главаря ячейки ИГ*

РИА Новости07:40
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Политика

Министр обороны Германии объявила об отставке

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста

Обновлено в 11:18
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Политика

Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией

Партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России.
Обновлено в 11:51
Здоровье

На двух пляжах Оренбуржья вода признана небезопасной

С начала купального сезона исследовано 200 проб на микробиологические и 125 проб на паразитологические показатели — все они соответствовали гигиеническим требованиям.
Обновлено в 07:55
Политика

В Италии у ультраправых изъяли ракету класса «воздух – воздух»

Задержаны двое мужчин – это граждане Италии и Швейцарии, которые, по версии полиции, пытались продать ракету на черном рынке.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовали

Обновлено в 11:37
Происшествия

В Челябинской области молодой водитель сбил насмерть двух пешеходов

Обновлено в 12:46
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика

В Госдуме рассказали об условиях снятия ограничений с Грузии

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в понедельник, 15 июля, делегация оппозиционных парламентариев из Грузии приехала в Москву на встречу с депутатами Государственной думы России для обсуждения с российскими парламентариями перспективы преодоления кризиса в двухсторонних отношениях.
Обновлено в 09:38
Экономика

«Яндекс» может купить четверть «Тинькофф Банка»

Аналитики «Альфа-банка» заявили о том, что «Яндекс» может купить 25% акций «Тинькофф Банка».
Обновлено в 12:59
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Обновлено в 03:24
Политика

Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство

Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми

В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Политика

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов

Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран

Летчики дальней авиации ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, которые проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, только после выборов в Верховную раду возможно снятие блокады с Крыма, передает RT.
Обновлено в 03:45
Происшествия

При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам выехали на место происшествия на реке Лене, где при купании погибли двое детей и пропало четверо взрослых.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Адвокаты обнаружили подтасовку в протоколах допросов сестер Хачатурян

Обновлено в 07:28
Общество

В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции

С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Макрон планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на этой неделе он планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России Хасаном Рухани, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по теме иранской ядерной сделки.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Смертельное ДТП произошло на тротуаре на Гражданском проспекте

Страшная авария произошла днем 15 июля на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, о ней сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 09:28
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Загитова вместе с собакой открыли бутылку в челлендже

Загитова решила подойти к челленджу оригинально, и открыла бутылку лапой своей любимой собаки.
Обновлено в 12:59
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