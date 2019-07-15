Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской областиBFM.ru 06:06
Боевики готовили теракты и нападения на полицейских. В ходе личного досмотра у задержанных обнаружены взрывчатка, детонаторы и боеприпасы. На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Политика
Министр обороны Германии объявила об отставке
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Политика
Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией
Партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России.
Обновлено в 11:51
Здоровье
На двух пляжах Оренбуржья вода признана небезопасной
С начала купального сезона исследовано 200 проб на микробиологические и 125 проб на паразитологические показатели — все они соответствовали гигиеническим требованиям.
Обновлено в 07:55
Политика
В Италии у ультраправых изъяли ракету класса «воздух – воздух»
Задержаны двое мужчин – это граждане Италии и Швейцарии, которые, по версии полиции, пытались продать ракету на черном рынке.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
В Госдуме рассказали об условиях снятия ограничений с Грузии
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в понедельник, 15 июля, делегация оппозиционных парламентариев из Грузии приехала в Москву на встречу с депутатами Государственной думы России для обсуждения с российскими парламентариями перспективы преодоления кризиса в двухсторонних отношениях.
Обновлено в 09:38
Экономика
«Яндекс» может купить четверть «Тинькофф Банка»
Аналитики «Альфа-банка» заявили о том, что «Яндекс» может купить 25% акций «Тинькофф Банка».
Обновлено в 12:59
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Обновлено в 03:24
Политика
Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство
Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми
В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов
Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран
Летчики дальней авиации ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, которые проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса
По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, только после выборов в Верховную раду возможно снятие блокады с Крыма, передает RT.
Обновлено в 03:45
Происшествия
При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам выехали на место происшествия на реке Лене, где при купании погибли двое детей и пропало четверо взрослых.
Обновлено в 10:19
Общество
В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции
С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Макрон планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на этой неделе он планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России Хасаном Рухани, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по теме иранской ядерной сделки.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Смертельное ДТП произошло на тротуаре на Гражданском проспекте
Страшная авария произошла днем 15 июля на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, о ней сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 09:28
Спорт
Загитова вместе с собакой открыли бутылку в челлендже
Загитова решила подойти к челленджу оригинально, и открыла бутылку лапой своей любимой собаки.
Обновлено в 12:59