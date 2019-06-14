ФСБ задержала сторонника ИГИЛ в ЗабайкальеVSE42 Новости 01:03

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года группировка "Исламское государство" (до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

с чего всё началось

В Забайкалье сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Мужчина прибыл в Читу, чтобы незаконно приобрести оружие. После этого он планировал уехать в Сирию и вступить в ИГИЛ для осуществления террористической деятельности.

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