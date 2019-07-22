Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии ЧитыРБК вчера в 21:50
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц. Об этом сообщает местный портал «Забмедиа».
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Авто
Дизайнеры представили, каким может быть купе-кроссовер Kia Sportage
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
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Теннис
Медведев впервые поднялся на 9-е место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на девятую строчку общего рейтинга ATP.
Обновлено в 02:54
Политика
Надежда Савченко получила всего 8 голосов на выборах в Раду
Как передают СМИ, Надежда Савченко – депутат Верховной рады Украины получила 8 голосов поддержки в рамках выборов в Раду.
Обновлено в 04:06
Гаджеты
Бренд Lenovo возвращается на российский рынок
В начале 2017 года Lenovo занимала первое место на российском рынке среди китайских смартфонов.
Обновлено в 04:32
Политика
Пушков оценил итоги выборов в Раду
Напомним, по итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Британии чайка унесла чихуахуа
Обновлено вчера в 20:12
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Пенс рассказал о программе возвращения американцев на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название "Артемида".
Обновлено в 03:42
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
ЦИК Украины: выборы в Раду признаны состоявшимися
Обновлено в 03:43
Недвижимость
Средние цены на новостройки в ТиНАО достигли рекордных показателей
Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. руб. Такой показатель на рынке жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Польше обнаружили тело российского ребенка
Пропавший в Польше ребенок из России найден мертвым, передал представитель полиции Польши Мариуш Мрожек.
Обновлено 20 июля в 12:24
Кино
В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной
Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 02:30
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
Обновлено в 04:35
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Рост объема свободных денег отмечался и в мае по сравнению с апрелем — с 27,4 тыс. до 28,7 тыс. рублей.
Обновлено в 03:58
Космос
Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию
Обновлено в 05:17
Авто
Как избежать роковой ошибки при подборе антифриза?
Ведь часто требуется долить немного антифриза в систему охлаждения автомобиля.
Обновлено в 05:39
Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Обновлено в 01:21
Происшествия
На берегу Исландии обнаружили десятки мертвых китов
Не менее 50 погибших круглоголовых китов обнаружили американские туристы во время вертолетной экскурсии на исландском полуострове Снайфедльснес.
Обновлено в 04:02
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Глава «Слуги народа»: Партия открыта к любому диалогу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся парламентских выборах.
Обновлено в 05:07
Футбол
Стало известно, сколько Кокорин и Мамаев зарабатывают в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают срок за драки, получат работу в колонии.
Обновлено в 03:53
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Силовики ЛНР нашли тайник украинских диверсантов
Обновлено в 03:55
Экономика
«Полюс» в 1-м полугодии увеличил производство золота на 16%
Компания сохраняет намерение произвести в 2019 году порядка 2,8 млн унций золота, следует из сообщения "Полюса".
Обновлено в 02:14