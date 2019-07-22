Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц. Об этом сообщает местный портал «Забмедиа».

ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

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