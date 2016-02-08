Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии ЧитыРБК вчера в 21:50
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере. Об этом сообщает портал местный портал Забмедиа.
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Обыск начался в кабинете сотрудника МЧС, задержанного в мэрии Читы
Московский Комсомолец Читавчера в 22:41
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Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Партия Порошенко лидирует на выборах в Раду по заграничным округам
Второе место с небольшим отставанием занимает партия Владимира Зеленского «Слуга народа» (28,69%), замыкает тройку «Голос» Святослава Вакарчука (18,58%).
Обновлено вчера в 22:25
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Футбол
Новичок «Ювентуса» де Лигт рассказал о роли денег при выборе клуба
Новичок туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал о роли денег при выборе клуба.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Экономика
«Полюс» в 1-м полугодии увеличил производство золота на 16%
Компания сохраняет намерение произвести в 2019 году порядка 2,8 млн унций золота, следует из сообщения "Полюса".
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Путин забрал у Челябинска право проведения саммитов ШОС и БРИКС
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магнитогорск заявил врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что саммиты БРИКС и ШОС, которые планировалось провести в Челябинске, будут проведены в Санкт-Петербурге.
Обновлено 19 июля в 14:33
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия
Пираты напали на южнокорейское судно вблизи Сингапурского пролива
Пираты напали на южнокорейское грузовое судно вблизи Сингапурского пролива, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на власти Бусана.
Обновлено в 00:17
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено вчера в 08:06
Экономика
В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе
По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт
Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе учебной переправы через реку внутри десантной машины утонули трое украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Политика
Партия «Слуга народа» побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте
Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Аллегрова продала квартиру в Майами ради виллы в Италии
Певица Ирина Аллегрова продала свою квартиру в Майами ради покупки дома на одном из самых дорогих курортов в Италии - Форте-деи-Марми.
Обновлено в 02:10
Политика
Экзитполы: партию Зеленского поддержали почти половина избирателей
На внеочередных выборах в Верховную раду Украины уверенно лидирует партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», которую поддержали, по разным данным, от 42% до 44,5% избирателей, говорится в экзитполах, опубликованных после закрытия избирательных участков.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В Кемерове могут закрыть ТЦ «Радуга»
Ещё один торговый центр в Кемерове могут временно закрыть из-за нарушений пожарной безопасности.
Обновлено в 00:46
Футбол
Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.
Обновлено в 02:26
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено 19 июля в 02:59
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52