Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере. Об этом сообщает портал местный портал Забмедиа.

ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

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