Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистовКоммерсантъ 10:05

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
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ФСБ подтвердила задержание националистов, причастных к нападениям на мигрантов

Говорит Москва09:07

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Коммерсантъ10:05

ФСБ задержала причастных к нападениям в Москве семерых националистов

RT на русском09:01

Задержаны причастные к нападениям в Центральной России националисты

Телеканал 360°09:00

ФСБ задержала группу националистов, совершивших серию нападений в регионах

РИА Новости08:58

ФСБ задержала семь членов националистической организации за нападения на расовой почве

ТАСС08:55

ФСБ объявила о задержании семи предполагаемых участников националистической организации

Эхо Москвы10:30
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Происшествия

Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции

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Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
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Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

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Обновлено вчера в 11:53
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
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Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

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Обновлено в 06:18
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил журналисту американского телеканала CNN.
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Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
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«Локомотив» и «Динамо» интересуются Паршивлюком

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк летом может сменить клуб. В его трансфере заинтересованы «Локомотив» и «Динамо».
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Миддлтон наплевала на первенца Маркл

Поклонники королевской семьи с нетерпением ждут, когда Меган Маркл и принц Гарри опубликуют первые фотографии малыша из официальной резиденции, сообщает Express.co.uk.
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Происшествия

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак.
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Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

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В Давлеканово нашли подозреваемого в поджоге дома

Местного жителя, которого подозревают в поджоге дома, уже доставили в отдел полиции по Давлекановскому району.
Обновлено в 09:02
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Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
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Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
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Голкипер «Монако» Субашич выбыл до конца сезона

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Происшествия

В Петербурге задержали предполагаемого участника покушения на Кашина

В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина – Вячеслав Борисов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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Год назад Владимир Путин вновь стал президентом

Ровно год назад Владимир Путин вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.
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В Дагестане произошел пожар на АЗС

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Политика

Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсолютно неприемлемым» сравнение главы Европейского совета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, передает агентство ANSA.
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Чайка сообщил о нарушениях при реализации мусорной реформы в регионах

Генпрокурор России Юрий Чайка назвал регионы, в которых выявили нарушения при реализации мусорной реформы.
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По данным на 7 мая от укусов клещей пострадали 2632 свердловчанина, в том числе 632 ребёнка.
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Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
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Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
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Пакета больше не сыграет в этом сезоне из-за дисквалификации

Поскольку до конца сезона в серии А осталось три матча, дисквалификация Пакеты означает, что он больше не появится на поле до конца чемпионата.
Обновлено в 10:56
Авто

Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар

В конце апреля состоялась встреча владельца фирмы Александра Сердцева и инвестора Андрея Братенькова с министром промышленности и торговли Новосибирской области Андреем Гончаровым, на которой обсуждались планы по разработке на базе Marussia нового спорткара.
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Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
Обновлено в 10:28
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