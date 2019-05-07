Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистовКоммерсантъ 10:05

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
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Задержаны причастные к нападениям в Центральной России националисты

Телеканал 360°09:00

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Коммерсантъ10:05

ФСБ задержала причастных к нападениям в Москве семерых националистов

RT на русском09:01

ФСБ объявила о задержании семи предполагаемых участников националистической организации

Эхо Москвы10:30

ФСБ задержала группу националистов, совершивших серию нападений в регионах

РИА Новости08:58

ФСБ задержала семь членов националистической организации за нападения на расовой почве

ТАСС08:55

ФСБ подтвердила задержание националистов, причастных к нападениям на мигрантов

Говорит Москва09:07
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Хоккей

Линдбэк и Геноуэй подписали контракты с «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» во вторник объявило о подписании соглашений с двумя легионерами шведским голкипером Андерсом Линдбэком и канадским защитником Чарльзом Геноуэем.
Обновлено в 09:40
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Общество

Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц

Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Политика

Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России назвал неудовлетворительной деловую репутацию бизнесмена Олега Бойко.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Культура

Россия станет специальным гостем на книжной ярмарке в Салониках

Россия представит произведения современных авторов и новые издания русской классики на международной книжной ярмарке в греческом городе Салоники, которая пройдет с 9 по 12 мая, страна выступает в качестве специального гостя мероприятия, сообщает пресс-служба Роспечати.
Обновлено в 09:11
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Спорт

Шипулин признался, что ему предлагали принимать допинг

Бывший биатлонист Антон Шипулин вспомнил о том, как ему предлагали принимать допинг.
Обновлено в 09:00
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смертности

Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Политика

В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.
Обновлено в 08:57
Политика

Луценко оправдал неявку Порошенко на допрос

Украинский генпрокурор Юрий Луценко объяснил неявку президента страны Петра Порошенко на допрос по делу о Майдане, передает ТАСС.
Обновлено в 09:49
Политика

КГБ Белоруссии задержал троих россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Происшествия

На платной парковке в Кольцово с машины с тюменскими номерами сняли все четыре колеса

Обновлено в 09:57
Происшествия

Опубликованы фото вернувшегося в горящий «Суперджет» пилота

В Сети опубликована крупная раскадровка видео горящего в Шереметьево "Суперджета" - а именно, моментов, когда человек, выбравшийся по тросу из кабины пилотов, взбирается, рискуя жизнью в горящий салон по надувному трапу, исчезает внутри, а затем спускает вниз предположительно пассажира (разглядеть детали сложно).
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Одессе сожгли памятные таблички у Дома Профсоюзов

Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено в 10:16
Происшествия

Прокуратура потребовала для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Сторона обвинения попросила назначить наказание Александру Кокорину и его брату Кириллу Кокорину в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев; Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому – на срок 1 год и 5 месяцев.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика

Morgan Stanley уходит из России

Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
Обновлено вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в мае

Свадьба влюблённых намечена на вторую половину мая.
Обновлено в 04:44
Общество

На Красной площади состоялась генеральная репетиция парада Победы

Военная техника прошла от улицы Нижние Мневники через Триумфальную площадь до Большого Каменного моста. Парад Победы начнется 9 мая в 10.00.
Обновлено в 03:45
Общество

Собянин уволил главу департамента ЖКХ

Новым руководителем ДЖКХ стал тоже опытный хозяйственник Александр Соловьев, который занимал пост замглавы департамента капремонта.
Обновлено в 05:29
Политика

Елена Танасевич избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины

"Главой Высшего антикоррупционного суда избрана Елена Танасевич", - сообщил телеканал. Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38.
Обновлено в 09:23
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
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