Происшествия

ФСБ задержала семь членов националистической организацииRT на русском 14:34

«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.
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ФСБ задержала семь членов националистической организации

RT на русском14:34

ФСБ объявила о задержании семи предполагаемых участников националистической организации

Эхо Москвы10:30

ФСБ подтвердила задержание националистов, причастных к нападениям на мигрантов

Говорит Москва09:07

Задержаны причастные к нападениям в Центральной России националисты

Телеканал 360°09:00

ФСБ задержала группу националистов, совершивших серию нападений в регионах

РИА Новости08:58

ФСБ задержала семь членов националистической организации за нападения на расовой почве

ТАСС08:55

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Коммерсантъ10:05
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Происшествия

Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции

Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП

В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

ВМС Украины признали бесполезными

Апаршин отметил, что не ждет нападения России на Украину с территории Крыма, поскольку на подготовку вторжения ничего не указывает.
Обновлено в 05:31
Наука

Неразвитые крылья наземных динозавров покачивались при беге

Существует три основные гипотезы: «древесная», согласно которой предки птиц сначала научились планировать с деревьев; «наземная», согласно которой небольшие ловкие динозавры стали использовать перья для поднятия в воздух; «бег с помощью крыльев», заключающийся в том, что крылья улучшали контакт животных с поверхностью и позволяли набирать им большую скорость при беге.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия

Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки

По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.
Обновлено в 13:52
Спорт

Олимпийская чемпионка Мейлутите повторила ошибку Лысенко

Обновлено в 14:02
Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе

Обновлено вчера в 12:26
Футбол

Жирков может перейти из «Зенита» в «Тамбов»

Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала

В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск»

Ранее во вторник, 7 мая, стало известно, что в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей.
Обновлено в 09:18
Кино

Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»

Эпизоды новой трилогии киносаги «Звёздные войны» выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах.
Обновлено в 14:43
Политика

Президент Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что в его стране, пережившей крупнейшую в своей истории серию терактов, к настоящему моменту обеспечена безопасность.
Обновлено в 13:26
Общество

Электронная сертификация молока и кефира начнется с ноября

Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля.
Обновлено в 13:31
Общество

В Москве 6 мая стал самым теплым днем с начала года

В столичном регионе 6 мая температура воздуха поднялась до +24,6. Это самый высокий показатель с начала года, о чем сообщает Метеобюро Москвы и области.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Группу задержанных националистов создал 18-летний юноша в соцсетях

Группу националистов, которые совершали нападения в Москве, Владимире и Рязани, создал 18-летний молодой человек в социальных сетях, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 13:56
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Общество

Командующий войсками ЦВО исполнил мечту больного мальчика

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией, прокатиться на боевом танке.
Обновлено в 14:24
Финансы

ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Футбол

Ливерпуль — Барселона 1:0 (1-й тайм)

Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Происшествия

В Дагестане произошел пожар на АЗС

"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 10:49
Политика

Савченко предложила себя на пост главы Минобороны или МИД Украины

Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной рассекретила своего избранника

Девушка прокомментировала личную жизнь 17-летняя дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария недавно перестала скрывать от публики бойфренда.
Обновлено в 09:47
Политика

В Кремле прокомментировали недоверие россиян к декларациям чиновников

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане страны не ознакомлены с деталями проверок, определяющих подлинность деклараций о доходах российских чиновников.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
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