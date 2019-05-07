Происшествия
ФСБ задержала семь членов националистической организацииRT на русском 14:34
«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Происшествия
Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции
Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»
По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП
В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
ВМС Украины признали бесполезными
Апаршин отметил, что не ждет нападения России на Украину с территории Крыма, поскольку на подготовку вторжения ничего не указывает.
Обновлено в 05:31
Наука
Неразвитые крылья наземных динозавров покачивались при беге
Существует три основные гипотезы: «древесная», согласно которой предки птиц сначала научились планировать с деревьев; «наземная», согласно которой небольшие ловкие динозавры стали использовать перья для поднятия в воздух; «бег с помощью крыльев», заключающийся в том, что крылья улучшали контакт животных с поверхностью и позволяли набирать им большую скорость при беге.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки
По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.
Обновлено в 13:52
Спорт
Олимпийская чемпионка Мейлутите повторила ошибку Лысенко
Обновлено в 14:02
Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
Жирков может перейти из «Зенита» в «Тамбов»
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск»
Ранее во вторник, 7 мая, стало известно, что в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей.
Обновлено в 09:18
Кино
Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»
Эпизоды новой трилогии киносаги «Звёздные войны» выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах.
Обновлено в 14:43
Политика
Президент Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что в его стране, пережившей крупнейшую в своей истории серию терактов, к настоящему моменту обеспечена безопасность.
Обновлено в 13:26
Общество
Электронная сертификация молока и кефира начнется с ноября
Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля.
Обновлено в 13:31
Общество
В Москве 6 мая стал самым теплым днем с начала года
В столичном регионе 6 мая температура воздуха поднялась до +24,6. Это самый высокий показатель с начала года, о чем сообщает Метеобюро Москвы и области.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Группу задержанных националистов создал 18-летний юноша в соцсетях
Группу националистов, которые совершали нападения в Москве, Владимире и Рязани, создал 18-летний молодой человек в социальных сетях, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 13:56
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100
Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Общество
Командующий войсками ЦВО исполнил мечту больного мальчика
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией, прокатиться на боевом танке.
Обновлено в 14:24
Финансы
ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка
Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Футбол
Ливерпуль — Барселона 1:0 (1-й тайм)
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Дагестане произошел пожар на АЗС
"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной рассекретила своего избранника
Девушка прокомментировала личную жизнь 17-летняя дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария недавно перестала скрывать от публики бойфренда.
Обновлено в 09:47
Политика
В Кремле прокомментировали недоверие россиян к декларациям чиновников
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане страны не ознакомлены с деталями проверок, определяющих подлинность деклараций о доходах российских чиновников.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22