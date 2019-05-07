Происшествия
ФСБ задержала семь членов националистической организацииRT на русском 14:34
«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.
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Происшествия
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Общество
Неизвестные фото полководцев Победы: новый раздел на сайте Минобороны
Новый раздел – продолжение серии проектов о ключевых фигурах Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:51
Кино
Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Футбол
Дзюба поздравил «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба высказался относительно победы "Ливерпуля" в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной" (4:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:46
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Космос
Запуск спутников «Глонасс» с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год
«Первый запуск двух аппаратов «Глонасс-К2» с помощью ракеты «Ангара» должен состояться в первом квартале 2024 года» — отмечается в документе.
Обновлено в 19:22
Экономика
ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий
ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий Как следует из данных ФНС за первый квартал 2019 года, бизнес все реже решается на открытие в стране новых компаний.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве
Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено в 13:34
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Бортовой самописец сгоревшего самолета SSJ-100 сильно поврежден
Обновлено вчера в 19:14
Единоборства
Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы
Обновлено в 17:28
Общество
Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока
Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56
Футбол
Михаил Вартапетов: «„Ливер“ — „Барса“ — 4:0. „Ливер“ — „Спартак“ — 7:0. Не ругайте нас больше»
Болеем за «Спартак», — написал Вартапетов в Ins Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Обновлено в 19:05
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
В России упростят процедуру получения инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Космос
Мир: Энтузиасты запустят в космос аппарат с «человеческой» музыкой
Без цели и конечной точки странствия в космос был отправлен космический аппарат, на борту которого находился проигрыватель и пластинка.
Обновлено в 06:37
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Происшествия
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве
«Генеральный секретарь написал письмо президенту России Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолёта в московском аэропорту на выходных», — сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Озвучены версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следствие рассматривает разные версии авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:13
Игры
Apex Legends и Anthem не спасли ЕА от потерь
Снижению прибылей не помешал релиз сразу двух громких и многообещающих игр: Anthem и Apex Legends.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами
Боевики в Сирии два раза за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим из реактивных систем залпового огня.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено в 14:59
Политика
На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с РФ
Из-за падения объемов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
«Руспродсоюз» объяснил подорожание хлеба
В марте цены выросли на 7,5%, в декабре 2018 года — на 5,2%. Отметим, что о росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал еще в январе.
Обновлено в 15:14