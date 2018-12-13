Происшествия

ФСБ задержала семь человек, собиравших деньги для боевиков
Газета.Ru
06:33

Оперативники ФСБ провели совместные операции вместе с росгвардейцами и сотрудниками Следственного комитета РФ. Задержания пособников террористов проводились на территории Москвы и Московской области, в Дагестане, Ингушетии и Чечне. По данным ФАН, задержаны семь человек.
Газета.Ru06:33
с чего всё началось
Федеральная служба безопасности поймала группу людей, приверженцев радикальных религиозных течений ислама, которые начиная с 2010 года под видом пожертвований на строительство мечетей и поддержки малоимущих семей передали в пользование сирийских боевиков почти 38 млн рублей, извещает пресс-служба Следственного комитета в своем YouTube-канале
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ЗакC.Ру02:57

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