с чего всё началось

Силовики задержали в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии семь человек, собиравших деньги для боевиков "Исламского государства"* и "Джебхат-ан-Нусры"*, сообщила пресс-служба ФСБ. Операция прошла совместно со Следственным комитетом и Росгвардией.

ФСБ задержала семь человек, собиравших деньги для боевиков

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