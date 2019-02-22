Происшествия
ФСБ задержала полковника МВД во Владикавказе при получении взяткиБИЗНЕС Online 04:35
Во Владикавказе полковника МВД задержали при получении взятки в размере 6 млн рублей. Спецоперацию накануне провели сотрудники федеральной службы безопасности (ФСБ).
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с чего всё началось
Следственное управление СКР по Северной Осетии возбудило уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») в отношении заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 53-летнего Альберта Козонова, которого подозревают в вымогательстве $100 тыс.Коммерсантъ07:34
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Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Увеличение выплат коснется около 3,2 млн человек по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 07:38
Политика
С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
Общество
Жительница Аргентины нашла странное существо с человеческими зубами
Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на рисовом поле в провинции Санта-Фе непонятное существо с зубами, похожими на человеческие.
Обновлено в 16:52
Политика
В Судане распущено правительство и введено чрезвычайное положение
Власти Судана приняли решение о введении в стране режима чрезвычайного положения на фоне акций протеста оппозиции.
Обновлено в 17:19
Политика
США и Китай договорились по валютному регулированию
Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.
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Космос
Virgin Galactic впервые испытала космоплан с пассажиром внутри
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Политика
Порошенко вновь захотел поговорить с Россией с позиции силы
Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз завил, что говорить с Россией надо только с позиции силы.
Обновлено в 17:23
Спорт
Медведева осталась недовольна своим прокатом в финале Кубка России
Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался относительно проката Медведевой в финале Кубка России.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин Лисов признал свою вину
В США прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала о том, что экстрадированный в США в начале этого года российский программист Станислав Лисов признал вину в краже средств со счетов банков страны при помощи вредоносной программы.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции
Американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту в пятницу предъявили обвинение в склонении к занятию проституцией, сообщает Business Insider.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие
В Минобороны заявили о приближении самолёта Швеции к границам России
Истребитель Вооружённых сил России Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем после обнаружения приближающегося к границе России самолёта «Гольфстрим» ВВС Швеции.
Обновлено в 16:00
Общество
Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России
Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Здоровье
Московского врача обвинили в подделке результатов анализов
Несколько московских врачей обвинили в мошенничестве педиатра и ведущего передачи «Семейная медицина с доктором Ликуновым» на радио MediaMetrics Евгения Ликунова.
Обновлено в 18:23
Энергетика
«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай
«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т, который заключала с китайской CEFC в 2017 г. (изначально в документе стороны договаривались о поставках 50 млн т). Права на покупку российской нефти перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку над территорией России
Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 в рамках Договора по открытому небу (ДОН) провел разведывательный полет над Россией.
Обновлено в 17:58
Политика
Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение
Музыкант Юрий Лоза посчитал уместным ответ на вопрос о принадлежности Крыма, который дали финалистки отбора на конкурс Евровидение-2019 из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк.
Обновлено в 14:17
Политика
В Москве могут построить небоскреб в виде ракеты
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Саратове пациентка скончалась в клинике пластической хирургии
Пациентка одной из клиник пластической хирургии в Саратове скончалась, предположительно, в результате медицинского вмешательства, сообщили 22 февраля в прокуратуре области.
Обновлено в 14:53
Спорт
Российский лыжник наказан за перчатку с именем Путина
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за демонстрацию перчатки, на котором было написано имя президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:22
Экономика
Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»
Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом».
Обновлено в 14:11
Политика
Кремль объяснил снижение телерейтингов послания президента
В Кремле связали снижение телерейтинга послания президента РФ Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране, с переходом зрителей в интернет.
Обновлено в 06:39
Политика
Польша обвинила Еврокомиссию в поддержке интересов России
Еврокомиссия поддерживает интересы России в вопросе строительства канала через Вислинскую косу, заявил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик.
Обновлено в 17:57