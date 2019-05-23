ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатораРоссийская газета 13:10

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

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