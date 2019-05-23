Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатораРоссийская газета 13:10

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.
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В Москве задержали криминального авторитета, подозреваемого в покушении на губернатора Бочарова

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НовостиВолгограда.ру13:14

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Волгоградская правда13:45

Опубликовано видео задержания криминального авторитета Евгения Ремезова

СоцИнформБюро13:46
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