Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене россиянинаМойка78 05:13

Отмечается, что россиянин был задержан в четверг, 4 июля. Ни место, ни обстоятельства задержания не уточняются. «Проводятся следственные действия», — добавили в ФСБ.
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ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

RT на русском07:40

ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

РИА Новости04:37

ФСБ задержала гражданина России по подозрению в госизмене

Интерфакс04:07

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

Коммерсантъ04:16

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

РБК04:14

ФСБ: Россиянин Александр Воробьев задержан за госизмену

Российская газета04:22

ФСБ просит арестовать россиянина Александра Воробьева, подозреваемого в госизмене

ТАСС05:02
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