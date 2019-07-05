Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в госизменеРБК 04:14
«4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена) уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», — сообщили в ведомстве.
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