Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в госизменеРБК 04:14

«4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена) уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», — сообщили в ведомстве.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

RT на русском07:40

ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

РИА Новости04:37

ФСБ просит арестовать россиянина Александра Воробьева, подозреваемого в госизмене

ТАСС05:02

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

Коммерсантъ04:16

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

РБК04:14

ФСБ задержала гражданина России по подозрению в госизмене

Интерфакс04:07

ФСБ: Россиянин Александр Воробьев задержан за госизмену

Российская газета04:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Общество

Умер член президиума Академии художеств Виктор Ванслов

Академик, член президиума Российской академии художеств (РАХ), заслуженный деятель искусств РФ Виктор Ванслов умер в возрасте 96 лет.
Обновлено в 07:31
Общество

Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок

«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Общество

Песков прокомментировал строительство дома Сечина за 20 млрд рублей

Ранее проект Baza рассказал о строительстве Сечиным нового особняка в Одинцовском районе Подмосковья стоимостью около 20 млрд руб. По данным проекта, после развода в 2017 году со второй женой Ольгой Рожковой, Сечин снес старый дом в Барвихе, где теперь возводит пятиэтажный особняк в форме буквы "Ж".
Обновлено в 06:35
Энергетика

Китай начал строительство среднего участка «Силы Сибири»

Государственная нефтегазовая корпорация Китая (CNPC) начала строительство на территории страны среднего участка газопровода «Сила Сибири», сообщает 5 июля пресс-служба корпорации.
Обновлено в 05:02
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Авто

Кроссовер BMW X7 превратили в пикап

Журналисты издания speedme.ru рассказали, как дюжина студентов в течение 10 месяцев переделала тестовый мул BMW X7 в пикап, который планируется использовать для ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days.
Обновлено в 04:12
Политика

Зеленский назначил нового главу Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Обновлено в 07:19
Футбол

Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян

Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Греции задержали партию наркотиков на сумму 660 миллионов долларов

Обновлено в 09:00
Происшествия

Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом

Обновлено в 06:42
Политика

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина

Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В ограду здания посольства России в Иране врезался грузовик

Обновлено в 09:09
Футбол

«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»

Обновлено в 07:40
Политика

Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой с кляпом во рту

Сотрудница гардероба законодательного собрания Украины Антонины Шпир найдена мертвой в кукурузном поле неподалеку от села Деминовка.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Бледанс наконец показала взрослого сына

Актриса Эвелина Бледанс показала своего 25-летнего сына Николая, рожденного в браке с израильским бизнесменом.
Обновлено в 07:48
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

В Турции три человека погибли при взрыве автомобиля

Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

83-летняя Дружинина поделилась любимым кадром из новой фотосессии

Обновлено в 08:59
Общество

Подтвердить права на наследство станет проще

Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате Росреестра, при открытии наследственного дела требуется представить нотариусу документы на претендуемое имущество, в частности, те, которые объясняют природу происхождения недвижимости.
Обновлено в 01:05
Политика

Генпрокуратура Украины попросила суд арестовать имущество Ющенко

Генпрокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством на арест имущества бывшего президента страны Виктора Ющенко.
Обновлено в 04:49
Футбол

В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»

Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.
Обновлено вчера в 04:16
Происшествия

Участника банды Басаева осудили на 19 лет

Обновлено в 09:08
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное