Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации ЧеховаРБК 04:13

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете. Информацию подтвердил источник, близкий к администрации.
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ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

«Дмитрия Фриша задержали в здании администрации после обысков и короткой беседы в его кабинете», — рассказал источник. Собеседник из администрации рассказал, что Фриша посадили в микроавтобус и увезли. Дмитрий Фриш — первый заместитель главы администрации Марины Кононовой.
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ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

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