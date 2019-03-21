Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации ЧеховаРБК 04:13

«Дмитрия Фриша задержали в здании администрации после обысков и короткой беседы в его кабинете», — рассказал источник. Собеседник из администрации рассказал, что Фриша посадили в микроавтобус и увезли. Дмитрий Фриш — первый заместитель главы администрации Марины Кононовой.
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ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете. Информацию подтвердил источник, близкий к администрации.
РБК04:13

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ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

РБК04:13

СК и ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района Подмосковья

ТАСС03:21

Источник сообщил об обысках в администрации Чехова

РИА Новости05:07

После обысков ФСБ задержала замглавы подмосковного города

Lenta.ru05:10

СКР и ФСБ пришли в чеховскую администрацию по делу о незаконном выделении земель

Коммерсантъ05:05

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

РЕН ТВ04:59

Замглавы администрации Чехова задержали после обысков

Росбалт05:21
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Культура

Голодец поручила усилить безопасность музеев и их коллекций

После ряда ЧП с экспонатами Минкультуры поручили провести проверки систем обеспечения безопасности учреждений и обучение персонала.
Обновлено в 08:18
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Космос

NASA потратит на запуск станции к луне Нептуна $500 млн

Чтобы отправить автоматическую станцию к луне, NASA предстоит выделить 500 миллионов долларов.
Обновлено в 03:37
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Политика

Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко

Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Происшествия

Жители Саратова побили помешавшего проезду скорой помощи водителя

Обновлено в 05:02
Армия и оружие

В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, основной причиной заразного кожного заболевания стали «неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава».
Обновлено в 00:03
Футбол

Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме

Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Обновлено в 06:48
Экономика

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале

Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 13:42
Авто

Nissan Terrano получил поддержку Apple CarPlay и Android Auto

Обновлено вчера в 10:21
Экономика

МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%

Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 07:36
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой

В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Магнитогорске

На крыше завода металлоизделий в Магнитогорске произошел мощный взрыв. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали два человека.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

На похороны Юлии Началовой приехал Тайванчик

По мнению Тохтахунова, долги, которые образовались у Юли Началовой, помогут погасить друзья: "Надо будет - поможем".
Обновлено в 05:27
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Спорт

Чен лидирует после короткой программы на ЧМ, Коляда идет десятым

Американский фигурист Натан Чен занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:12
Общество

Главой комитета по печати Петербурга назначен Владимир Рябовол

Новым председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Санкт-Петербурга назначен советник губернатора города Владимир Рябовол.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Здоровье

В Казани девочке удалили гигантскую опухоль весом 4 килограмма

Операция прошла успешно, опухоль удалена радикально, — отметили в минздраве РТ.
Обновлено в 07:41
Экономика

В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире

Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Экономика

Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»

В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги

Обновлено вчера в 07:38
Хоккей

Кучеров стал четвертым игроком НХЛ за 20 лет, кто набрал 119 очков

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде в овертайме переиграл «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4. Автором дубля в ворота столичного клуба стал лучший бомбардир НХЛ этого сезона Никита Кучеров.
Обновлено в 03:27
Общество

Бывшая жена Грудинина попросила у полиции защиты

Обновлено в 05:55
Армия и оружие

CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»

Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Общество

Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Кино

Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная

1 апреля на телеканале РЕН ТВ стартует цикл программ "Как устроена Вселенная".
Обновлено в 08:18
Происшествия

Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу

Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
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