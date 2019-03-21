ФСБ задержала первого замглавы администрации ЧеховаРБК 04:13

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете. Информацию подтвердил источник, близкий к администрации.

с чего всё началось

«Дмитрия Фриша задержали в здании администрации после обысков и короткой беседы в его кабинете», — рассказал источник. Собеседник из администрации рассказал, что Фриша посадили в микроавтобус и увезли. Дмитрий Фриш — первый заместитель главы администрации Марины Кононовой.

Культура Голодец поручила усилить безопасность музеев и их коллекций После ряда ЧП с экспонатами Минкультуры поручили провести проверки систем обеспечения безопасности учреждений и обучение персонала.

Политика Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.

Политика В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.

Политика Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".

Армия и оружие В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, основной причиной заразного кожного заболевания стали «неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава».

Футбол Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.

Экономика Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.

Экономика МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5% Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

Происшествия Взрыв произошел на заводе в Магнитогорске На крыше завода металлоизделий в Магнитогорске произошел мощный взрыв. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали два человека.

Шоу-бизнес На похороны Юлии Началовой приехал Тайванчик По мнению Тохтахунова, долги, которые образовались у Юли Началовой, помогут погасить друзья: "Надо будет - поможем".

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Спорт Чен лидирует после короткой программы на ЧМ, Коляда идет десятым Американский фигурист Натан Чен занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Общество Главой комитета по печати Петербурга назначен Владимир Рябовол Новым председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Санкт-Петербурга назначен советник губернатора города Владимир Рябовол.

Происшествия В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня» Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.

Экономика В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.

Экономика Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань» В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.

Хоккей Кучеров стал четвертым игроком НХЛ за 20 лет, кто набрал 119 очков В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде в овертайме переиграл «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4. Автором дубля в ворота столичного клуба стал лучший бомбардир НХЛ этого сезона Никита Кучеров.

Армия и оружие CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России» Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.

Общество Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".

Кино Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная 1 апреля на телеканале РЕН ТВ стартует цикл программ "Как устроена Вселенная".