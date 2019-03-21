Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации ЧеховаРБК 04:13
«Дмитрия Фриша задержали в здании администрации после обысков и короткой беседы в его кабинете», — рассказал источник. Собеседник из администрации рассказал, что Фриша посадили в микроавтобус и увезли. Дмитрий Фриш — первый заместитель главы администрации Марины Кононовой.
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с чего всё началось
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете. Информацию подтвердил источник, близкий к администрации.РБК04:13
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Культура
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После ряда ЧП с экспонатами Минкультуры поручили провести проверки систем обеспечения безопасности учреждений и обучение персонала.
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В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Космос
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Чтобы отправить автоматическую станцию к луне, NASA предстоит выделить 500 миллионов долларов.
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Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, основной причиной заразного кожного заболевания стали «неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава».
Обновлено в 00:03
Футбол
Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме
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Экономика
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Авто
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МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%
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Обновлено в 07:36
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Магнитогорске
На крыше завода металлоизделий в Магнитогорске произошел мощный взрыв. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали два человека.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
На похороны Юлии Началовой приехал Тайванчик
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Обновлено вчера в 17:57
Спорт
Чен лидирует после короткой программы на ЧМ, Коляда идет десятым
Американский фигурист Натан Чен занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.
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Общество
Главой комитета по печати Петербурга назначен Владимир Рябовол
Новым председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Санкт-Петербурга назначен советник губернатора города Владимир Рябовол.
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Происшествия
В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Здоровье
В Казани девочке удалили гигантскую опухоль весом 4 килограмма
Операция прошла успешно, опухоль удалена радикально, — отметили в минздраве РТ.
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Обновлено в 06:44
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
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Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги
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Хоккей
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде в овертайме переиграл «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4. Автором дубля в ворота столичного клуба стал лучший бомбардир НХЛ этого сезона Никита Кучеров.
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Бывшая жена Грудинина попросила у полиции защиты
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CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Общество
Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза
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Обновлено в 02:41
Кино
Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная
1 апреля на телеканале РЕН ТВ стартует цикл программ "Как устроена Вселенная".
Обновлено в 08:18
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
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